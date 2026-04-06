Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w weryfikacji wniosków o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze". Projekt nowelizacji przewiduje m.in., że urzędnicy będą mogli ustalać, ile osób faktycznie mieszka pod jednym adresem.

Od czego zależy wysokość dofinansowania w programie "Czyste Powietrze"

Wysokość dofinansowania w programie zależy od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu inwestycji. Weryfikacja wymaga dostępu do danych m.in. z ZUS, KRUS, administracji skarbowej, rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Obecnie lokalne władze zlecają wydawanie zaświadczeń np. ośrodkom pomocy społecznej, które mają dostęp do danych podatkowych i ubezpieczeniowych. Nie obejmuje on jednak wszystkich baz, co uniemożliwia pełną ocenę sytuacji gospodarstwa domowego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, brakuje podstaw prawnych do pozyskiwania danych z ewidencji ludności oraz deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, gdzie wskazywana jest liczba osób w gospodarstwie.

Program "Czyste Powietrze": urzędnicy sprawdzą liczbę mieszkańców

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu źródeł danych. Urzędnicy będą mogli korzystać z rejestru PESEL, lokalnych rejestrów mieszkańców oraz danych z deklaracji śmieciowych, w tym liczby osób przypisanych do danego adresu. Nowe przepisy przewidują także możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

„Narzędzie to będzie wykorzystywane w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości dotyczące przedstawionych dokumentów lub rozbieżności w dostępnych danych, a inne środki weryfikacji okażą się niewystarczające” – zaznaczono w projekcie.

"Czyste Powietrze": od kiedy zmiany w programie?

Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2026 r.