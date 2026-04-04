Niesprawny butelkomat nie zwalnia sklepów z obowiązku przyjęcia opakowań objętych systemem kaucyjnym. Klienci mogą domagać się ręcznego zwrotu kaucji, nawet bez paragonu i niezależnie od miejsca zakupu produktu.

Reklama

Butelkomat nie działa. Co zrobić, by odzyskać kaucję?

W przypadku awarii automatu do zwrotu opakowań należy poinformować pracownika sklepu i poprosić o ręczne przyjęcie butelek oraz zwrot kaucji. Sklep uczestniczący w systemie kaucyjnym ma obowiązek przyjąć opakowania także wtedy, gdy urządzenie jest niesprawne. Warto pamiętać o tym, że nie potrzeba paragonu, by oddać butelki, czy puszki. Nie trzeba także iść specjalnie do sklepu, w którym kupiło się napój w opakowaniu kaucyjnym.

Kto musi przyjmować butelki?

Do odbioru opakowań zobowiązane są:

sklepy o powierzchni powyżej 200 m², które sprzedają napoje w opakowaniach objętych kaucją,

mniejsze placówki, które dobrowolnie przystąpiły do systemu.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce funkcjonuje od października 2025 r. Obejmuje opakowania po napojach oznaczone specjalnym symbolem oraz informacją o wysokości kaucji.