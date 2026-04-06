USA–Iran: rozmowy o rozejmie przed ultimatum

Według portalu bezpośrednią komunikację utrzymują także wysłannik USA Steve Witkoff oraz minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem wiadomości tekstowych. To kolejna próba osiągnięcia porozumienia przed upływem ultimatum postawionego przez prezydenta USA Donald Trump.

„Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle” – głosi wpis Trumpa na Truth Social. Termin stawianego przez niego ultimatum upływa we wtorek o godz. 20 w Waszyngtonie (godz. 2 w środę w Polsce).

Dwufazowy plan porozumienia

Z ustaleń portalu wynika, że rozważane porozumienie miałoby dwie fazy. Pierwsza zakłada 45-dniowy rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego strony negocjowałyby warunki trwałego pokoju. Druga obejmowałaby finalne porozumienie kończące konflikt. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

W rozmowie z Axios Trump ocenił, że „istnieje duża szansa na porozumienie”, jednocześnie powtarzając groźby wysadzenia „wszystkiego w powietrze”. Jak wskazuje Axios, kluczowe kwestie sporne dotyczą otwarcia cieśniny Ormuz oraz losów wysoko wzbogaconego uranu znajdującego się w posiadaniu Iranu. Iran zagroził odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej.

Agencja Reutera zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Biały Dom oraz Departament Stanu nie skomentowały sprawy.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego 2026 r. od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej. Celem były m.in. amerykańskie bazy wojskowe oraz obiekty cywilne, w tym lotniska i instalacje petrochemiczne. W wyniku działań zbrojnych Iran zablokował żeglugę przez Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do wstrzymania eksportu ropy naftowej z regionu.