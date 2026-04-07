Ceny paliw 8 kwietnia 2026 [aktualne stawki]

Z opublikowanego we wtorek, 7 kwietnia 2026 r. obwieszczenia w Monitorze Polskim wynika, że w środę cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Środowe limity pozostają na tym samym poziomie, który obowiązuje od soboty.

Dla porównania, 31 marca – w pierwszym dniu obowiązywania maksymalnych stawek – ceny wynosiły odpowiednio: 6,16 zł dla benzyny 95, 6,76 zł dla benzyny 98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Jak ustalane są ceny maksymalne paliw w Polsce?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje w Monitorze Polski obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, które obowiązują od następnego dnia. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi ceny pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.