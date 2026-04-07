Ceny paliw 8 kwietnia 2026 [aktualne stawki]

Z opublikowanego we wtorek, 7 kwietnia 2026 r. obwieszczenia w Monitorze Polskim wynika, że w środę cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Środowe limity pozostają na tym samym poziomie, który obowiązuje od soboty.

Dla porównania, 31 marca – w pierwszym dniu obowiązywania maksymalnych stawek – ceny wynosiły odpowiednio: 6,16 zł dla benzyny 95, 6,76 zł dla benzyny 98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Urzędowe ceny maksymalne paliw do końca roku? Oto, co sądzą Polacy
Urzędowe ceny maksymalne paliw do końca roku? Oto, co sądzą Polacy

Jak ustalane są ceny maksymalne paliw w Polsce?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje w Monitorze Polski obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, które obowiązują od następnego dnia. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi ceny pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Gigantyczne kary dla stacji paliw. Nawet milion za zbyt wysoką cenę. Pierwszych już ukarano
