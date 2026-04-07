Niemcy: rekordowe ceny paliw na stacjach

Uśredniona cena litra oleju napędowego w Niemczech wzrosła we wtorek do 2,5 euro – wynika z danych ADAC. Benzyna E10 kosztuje średnio 2,24 euro za litr. W porównaniu z poniedziałkiem, ceny wzrosły odpowiednio o 9 eurocentów w przypadku diesla oraz o 7,6 eurocenta dla benzyny E10.

Stacje paliw mogą podnosić ceny tylko raz dziennie

Od ubiegłej środy stacje paliw mogą podnosić ceny tylko raz dziennie – w południe. Za naruszenie przepisów grożą kary do 100 tys. euro. Rozwiązanie, wprowadzone przez rząd w celu ograniczenia wzrostów cen, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Diesel osiągnął najwyższy poziom w historii, a benzynie E10 do rekordu z początku marca brakuje nieco ponad jednego eurocenta.

Wicekanclerz i minister finansów Niemiec Lars Klingbeil (SPD) zaapelował w czwartek do chadeckich partnerów koalicyjnych, aby podjęli dalsze działania w walce z rosnącymi cenami paliw. Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się m.in. wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Rolnicy ostrzegają przed skutkami wzrostu cen

Przed konsekwencjami drożejących paliw ostrzegł także szef Niemieckiego Związku Rolników Joachim Rukwied.