Zasiedzenie domu, działki, gruntu 2026 - ile lat w dobrej i złej wierze? Gdzie złożyć wniosek o zasiedzenie? Kiedy zasiedzenie jest możliwe?

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?
Zasiedzenie to sposób na uzyskanie prawa własności nieruchomości, jeżeli ktoś przez wiele lat faktycznie nią włada jak właściciel, mimo że formalnie nim nie jest.
W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś mieszka w domu, korzysta z działki albo uprawia ziemię i robi to przez odpowiednio długi czas, to może stać się jej właścicielem, nawet jeżeli w księdze wieczystej widnieje ktoś inny.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zasiedzieć nieruchomość?
Żeby sąd stwierdził zasiedzenie, nie wystarczy samo „mieszkanie” czy „korzystanie” z gruntu. Muszą być spełnione konkretne warunki:
- Posiadanie samoistne, czyli trzeba zachowywać się jak właściciel – dbać o nieruchomość, remontować, ogrodzić, uprawiać, płacić podatki.
Ważne: najemca, dzierżawca czy ktoś, kto tylko „użycza” nieruchomości, nie może jej zasiedzieć, bo to posiadanie zależne.
- Nieprzerwane posiadanie - czas zasiedzenia musi być ciągły. Krótkie przerwy nie przerywają biegu, ale np. odzyskanie nieruchomości przez właściciela i ponowne wejście w jej posiadanie już tak.
Zasiedzenie nieruchomości – po ilu latach?
Czas potrzebny do zasiedzenia zależy od tego, w jakiej wierze znajduje się posiadacz:
- 20 lat – jeśli posiadacz jest w dobrej wierze, czyli był przekonany, że nieruchomość mu się prawnie należy, np. kupił ją, ale akt własności okazał się nieważny, o czym nie wiedział. Aktualnie zasiedzenie w dobrej wierze jest sytuacją stosunkowo raczej rzadką.
- 30 lat – jeśli posiadacz jest w złej wierze, czyli wie, że nie jest właścicielem, ale mimo to korzysta z nieruchomości jak ze swojej, np. wszedł na cudzy grunt i użytkuje go świadomie.
Jak złożyć wniosek o zasiedzenie i jak je udowodnić?
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. To postępowanie nie dzieje się z urzędu – trzeba je zainicjować samodzielnie. Opłata sądowa wynosi 2000 zł (ryczałtowa).
Polecamy: Kalendarz księgowego 2026
Co musi zawierać wniosek o zasiedzenie?
- dokładne oznaczenie nieruchomości - adres, numer działki, wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- wskazanie, że jesteśmy posiadaczem samoistnym,
- wskazanie daty, od kiedy nieruchomość jest w posiadaniu,
- wskazanie podstawy - dobra czy zła wiara (20 czy 30 lat),
- wykazanie, że bieg zasiedzenia nie został przerwany.
Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości?
Sąd wymaga dowodów, że ktoś faktycznie traktował nieruchomość jak swoją. Mogą to być:
- zeznania świadków, np. sąsiadów, rodziny,
- dokumenty - opłacane podatki, rachunki za media, umowy, korespondencja urzędowa,
- dowody rzeczowe - zdjęcia, mapy, ogrodzenia, budynki postawione przez posiadacza,
- inne okoliczności wskazujące, że nieruchomość była w pełni użytkowana przez określony czas.
Im więcej materiałów zostanie przedstawionych, tym większa szansa, że sąd przyzna prawo własności. W praktyce dokumentacja często decyduje o sukcesie czy porażce w sprawie zasiedzenia, dlatego tak ważne jest gromadzenie dokumentów i dowodów, które potwierdzą posiadanie samoistne.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia. Następnie można wpisać swoje prawo własności do księgi wieczystej. Opłata wynosi 200 zł.