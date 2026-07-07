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11,2 mld zł dla samorządów, 2,5 mld zł dla firm i 2 mld zł dla kolei. Ruszył nabór do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 12:33
pieniądze, garnitur, złotówki
wsparcie dla samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów z sektora kolejowego/Shutterstock
Samorządy, firmy oraz sektor kolejowy mogą już ubiegać się o finansowanie inwestycji z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Do rozdysponowania jest blisko 23 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, które mają wesprzeć m.in. ochronę ludności, infrastrukturę, cyberbezpieczeństwo i rozwój technologii o znaczeniu strategicznym.

W poniedziałek, 6 lipca 2026 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikat, w którym poinformował, że ruszył nabór wniosków do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora kolejowego. Łączna wartość programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wynosi około 23 mld zł.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Kto może otrzymać wsparcie?

Fundusz został podzielony na dwie części – pożyczkową i kapitałową. Za obsługę części pożyczkowej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wartość wynosi ok. 16 mld zł. Pozostałe ok. 7 mld zł trafi na inwestycje kapitałowe realizowane przez spółkę Chrobry S.A.. Środki z instrumentu kapitałowego mają wspierać projekty o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w tym rozwój nowoczesnych technologii, zwiększanie mocy produkcyjnych oraz inwestycje infrastrukturalne. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa oraz pobudzenie inwestycji realizowanych przez samorządy i przedsiębiorców.

– „Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności to jeden z największych programów inwestycyjnych realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Uruchamiamy blisko 23 mld zł na przedsięwzięcia, które będą wzmacniać bezpieczeństwo państwa, a jednocześnie pobudzać aktywność inwestycyjną samorządów i przedsiębiorstw. Chcemy, aby te środki przełożyły się na powstawanie nowoczesnej infrastruktury, rozwój innowacyjnych technologii, większą odporność gospodarki oraz wzrost potencjału polskich firm. To inwestycje, które będą pracować na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Polski przez wiele lat” – powiedział cytowany w komunikacie minister Domański.

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Nawet 11,2 mld zł dla samorządów

Największa pula środków została przeznaczona dla sektora komunalnego. Łączna alokacja wynosi 11,2 mld zł, z czego 5,6 mld zł udostępniono w pierwszym naborze.

Pożyczki mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę i modernizację schronów oraz miejsc zbiorowej ochrony, systemów ostrzegania o zagrożeniach, infrastruktury drogowej wspierającej mobilność wojskową, projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup lub modernizację taboru o zastosowaniu wojskowym lub podwójnym (dual-use). Pożyczki mają być udzielane na preferencyjnych warunkach – z zerowym oprocentowaniem, okresem spłaty do 20 lat oraz możliwością częściowego umorzenia.

2 mld zł dla kolei i 2,5 mld zł dla przedsiębiorstw

Sektor kolejowy może liczyć na 2 mld zł. Środki będzie można przeznaczyć na modernizację infrastruktury kolejowej dostosowanej do potrzeb mobilności wojskowej, zakup i modernizację taboru oraz projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dla przedsiębiorstw przewidziano 2,5 mld zł w formie pożyczek. Finansowanie obejmie m.in. inwestycje zwiększające bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, zapewnienie ciągłości dostaw energii i usług teleinformatycznych, projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz rozwój produkcji sprzętu wojskowego i technologii podwójnego zastosowania.

BGK: wnioski można już składać

Prezes BGK Mirosław Czekaj poinformował, że nabory zostały uruchomione dla trzech grup beneficjentów: sektora komunalnego, kolejowego oraz przedsiębiorstw. Wnioski na część pożyczkową FBiO należy kierować do regionów BGK. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej BGK.

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Źródło: Informacja prasowa
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: samorządprzedsiębiorstwakolejKPO
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