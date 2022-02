Ale tym razem spróbuję polemiki, także i dlatego, że entuzjazm prof.wobec wyznawanych przez siebie poglądów oraz sposób ich wyrażania, wskazujący na ogromną pewność co do ich słuszności, wymagają ostudzenia dla dobra jakości intelektualnej debaty ( „Sprawiedliwe, co nam się podoba”, Magazyn DGP z 11 lutego 2022 r. ).