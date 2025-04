Badanie objęło 13 największych sieci handlowych w Polsce. W ośmiu z nich ceny spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w pięciu odnotowano wzrosty, jednak tylko dwie sieci zaoferowały koszyki zakupowe o wartości poniżej 300 zł.

Auchan lider najtańszych zakupów?

Liderem najtańszych zakupów pozostało Auchan, gdzie średni koszt koszyka wyniósł 274 zł 11 gr, co oznacza spadek o prawie 3 zł w stosunku do lutego. Z kolei najdroższą ofertę oferowała sieć Netto, z koszykiem wartym średnio 339 zł 40 gr.

Z raportu wynika, że najtańsze produkty kupimy w sieciach hybrydowych (czyli tych prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline), gdzie średni koszt koszyka to 299 zł 15 gr. Najdroższe zakupy zrobimy natomiast w dark store’ach (wirtualne sklepy oferujące szybką dostawę do domu) – tam wartość koszyka przekroczyła 360 zł 90 gr.

Autorzy raportu przypomnieli, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2025 roku inflacja w Polsce wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu do lutego ceny wzrosły o 0,2 proc.

Zmiany cen w sieciach Dino i Biedronka

Jak podano, największe zmiany cen odnotowano w sieciach Dino i Biedronka. W Dino średnia wartość koszyka spadła o 4,77 proc., podczas gdy w Biedronce wzrosła o niemal tyle samo – o 4,87 proc.

Analiza najtańszych cen produktów w badanych sieciach pokazuje, że minimalny koszt koszyka to 228 zł 28 gr – jest to kwota o 12 groszy niższa niż w lutym. Z kolei najwyższy możliwy koszt zakupów w oparciu o najwyższe ceny produktów wyniósł 385 zł 46 gr – o ponad 8 zł mniej niż miesiąc wcześniej. Różnica między najtańszym i najdroższym koszykiem wyniosła zatem 157 zł 18 gr i zmniejszyła się o 8 zł w stosunku do lutego.

Co zdrożało, a co potaniało: kawa, pomidory, makaron?

Wśród 40 badanych produktów, największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy – o 8,36 proc. oraz płynu do WC – 4,51 proc. Natomiast najmocniej potaniały pomidory bo o 5,4 proc., a makaron o 4,43 proc.

"Po miesiącach dynamicznych zmian cen, marzec 2025 przyniósł długo wyczekiwaną stabilizację na rynku detalicznym. Utrzymanie średniej wartości koszyka zakupowego poniżej 315 zł jest wyraźnym sygnałem, że sieci handlowe intensyfikują walkę o klienta – nie tylko poprzez szeroko zakrojone akcje promocyjne, ale również poprzez bardziej agresywną politykę cenową" - zwrócił uwagę cytowany w raporcie Kamil Kruk z ASM SFA.

"Jednocześnie nadal obserwujemy znaczną rozpiętość cenową pomiędzy najtańszymi a najdroższymi sklepami – różnica sięgająca aż 157 zł podkreśla, jak istotne są dziś świadome i racjonalne decyzje zakupowe konsumentów. W obecnych warunkach makroekonomicznych przestrzeń do wzrostu wydatków konsumpcyjnych pozostaje ograniczona" - dodał.

W raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego zestawu produktów, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły codziennego użytku - m.in.: nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe.

ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie analogicznych produktów - tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline.