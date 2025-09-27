Bon ciepłowniczy 2025/2026 pewny

12 września 2025 parlament przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, czyli rozwiązaniu dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Dotyczy to przede wszystkim mieszkań w blokach. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dz.U. Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Już wiadomo kiedy i gdzie składać wnioski.

Dofinansowanie do ogrzewania w bloku 2025 - dla kogo?

Bon przysługuje gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego (sieciowego) i płacącym za ciepło ponad 170 zł/GJ netto. To obejmuje typowe mieszkania w blokach z miejskim czy zakładowym ciepłem. Dodatkowo obowiązują kryterium dochodowe:

do 3272,69 zł netto miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe,

netto miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe, do 2454,52 zł netto na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Co jeśli dochód lekko przekracza próg kryterium?

Działa zasada „złotówka za złotówkę” – bon nie przepada, lecz jest niższy. Po lekkim przekroczeniu progu bon będzie pomniejszany o kwotę przekroczenia. Minimalna wypłata wyniesie 20 zł.

Ile wynosi dopłata do ogrzewania w 2025 i 2026 roku?

Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła (netto/GJ) po 1 lipca 2025 roku.

Dopłaty za II półrocze 2025 roku wyniosą:

500 zł, gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,

gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 1000 zł, gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,

gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 1750 zł, gdy cena wynosi powyżej 230 zł/GJ.

W roku 2026 będą obowiązywać analogiczne progi, ale wysokość dopłat będzie wyższa. Odpowiednio 1000 / 2000 / 3500 zł

Kiedy i gdzie składać wniosek o bon ciepłowniczy 2025 i 2026?

Wnioski za II półrocze 2025 roku będzie można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.

roku będzie można składać 2025 roku. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 - od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.

Wniosek składać należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania – w urzędzie albo przez ePUAP. Wzór wniosku ma być udostępniony zaraz po ogłoszeniu ustawy.

Co należy przygotować do wniosku?

Dane osobowe/PESEL oraz numer konta do wypłaty.

Oświadczenie o dochodach - zgodnie z ustawą netto.

Informację o cenie ciepła (zł/GJ) z rozliczeń dostawcy lub ze wspólnoty/spółdzielni, gdyż to od niej zależy próg dopłaty.

Czy najemcy mieszkań w blokach dostaną bon?

Tak, jeśli gospodarstwo domowe spełnia kryteria i korzysta z ciepła systemowego, czyli wspólnota/spółdzielnia rozlicza ciepło od dostawcy.

Czy trzeba mieć indywidualny licznik żeby dostać bon?

Nie – liczy się fakt, że budynek jest ogrzewany ciepłem systemowym i jaka jest cena GJ w rozliczeniach po 1 lipca 2025 roku.

Bon ciepłowniczy 2025 - najnowsze informacje

Sejm uchwalił ustawę 12 września 2025 roku. Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wejście w życie – dzień po ogłoszeniu.