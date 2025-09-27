Start sezonu grzewczego – co decyduje o uruchomieniu Ogrzewania?

Pytanie o włączenie ogrzewania jest stałym elementem jesieni, jednak wbrew powszechnemu mniemaniu, nie ma jednej, ustawowej daty startu sezonu grzewczego dla wszystkich budynków.

Start sezonu grzewczego 2025/206. Elastyczne zasady, zmienne terminy

Początek sezonu grzewczego zależy od warunków pogodowych, lokalnych regulaminów oraz decyzji zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z 2007 roku), ciepło należy dostarczać wtedy, gdy "warunki atmosferyczne powodują konieczność" ogrzewania. Oznacza to, że decyzja jest elastyczna i podejmowana na poziomie lokalnym, na podstawie realnych potrzeb.

Sezon grzewczy 2025/2026. Temperatura, nie Kalendarz

O praktycznym starcie ogrzewania decyduje przede wszystkim pogoda i komfort mieszkańców. W większości przypadków grzejniki zostają uruchomione, gdy:

Temperatura zewnętrzna utrzymuje się poniżej 10–12 stopni Celsjusza przez 3 kolejne dni. Temperatura wewnątrz mieszkań spada poniżej komfortowego poziomu (zazwyczaj poniżej 20 stopni Celsjusza). Mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę administracji. System "pogodówka" (automatyka w węźle cieplnym) reaguje na spadek temperatur i samodzielnie uruchamia centralne ogrzewanie.

Nowoczesne instalacje automatycznie włączają grzanie dzięki czujnikom pogodowym. W starszych systemach decyzję podejmuje administrator, często po konsultacji z lokatorami.

Kiedy grzejniki zrobią się ciepłe?

Chociaż 15 października bywa umownie traktowany jako symboliczny początek sezonu (choć bez podstaw prawnych), w praktyce start ogrzewania następuje najczęściej w okresie od drugiej połowy września do połowy października. W rezultacie, w jednym budynku ciepło może pojawić się już pod koniec września, a w sąsiednim – dopiero w połowie października. Na terenach wiejskich lub w domach z dobrą izolacją i indywidualnymi źródłami ciepła sezon może rozpocząć się nawet później.

Jak przygotować grzejniki przed sezonem grzewczym?

Aby zapewnić maksymalną efektywność ogrzewania, warto sprawdzić kaloryfery: