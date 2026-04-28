Polska liderem inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad połowa kapitału trafiła nad Wisłę

oprac. Tomasz Lipczyński
Polska liderem inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad połowa kapitału trafiła nad Wisłę
Shutterstock
W I kw. 2026 r. wolumen inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wyniósł 2,1 mld euro, a ponad 50 proc. tej aktywności przypadło Polsce - wynika z opublikowanego we wtorek raportu firmy Colliers. Za rezultat Polski odpowiada głównie skala inwestycji na rynku nieruchomości.

Polska wyróżniła się w CEE skalą aktywności inwestycyjnej

Zgodnie z raportem „CEE Investment Scene Q1 2026” łączna wartość transakcji w Europie Środkowo Wschodniej w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 2,1 mld euro, co oznacza spowolnienie względem 2025 roku. Nie spadło jednak zainteresowanie rynkiem - wskazali autorzy publikacji.

Zauważyli, że Polska wyróżniła się w CEE skalą aktywności inwestycyjnej, odpowiadając za ponad połowę całkowitego wolumenu transakcji i umacniając swoją pozycję jako kluczowy rynek w regionie.

Wolumen inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszym kwartale 2026 roku zbliżył się do 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. rok do roku oraz najlepszy początek roku od 2022 r. Polska odpowiadała tym samym za ponad połowę całkowitego wolumenu inwestycji w regionie CEE.

Z raportu wynika, że logistyka oraz sektor przemysłowy pozostały głównym motorem aktywności inwestycyjnej. Sektor handlowy wyraźnie wrócił do łask inwestorów, m.in. dzięki dużym transakcjom portfelowym, a rynek biurowy zaczął stopniowo odbudowywać zainteresowanie, szczególnie w segmencie najlepiej zlokalizowanych aktywów - podano.

Jak podkreślili autorzy raportu, jednym z kluczowych trendów strukturalnych widocznych w Polsce jest rosnąca rola kapitału krajowego, który nie jest już tylko uzupełnieniem aktywności inwestorów zagranicznych, lecz stał się trwałym i stabilnym źródłem popytu. W całym regionie CEE inwestorzy lokalni odpowiadali w I kw. br. już za około 50 proc. wolumenu transakcji - podano.

Węgry i Bułgaria odnotowały one wyraźne odbicie

Wśród krajów CEE w raporcie wyróżniły się również Węgry. W I kw. br. odnotowały one wyraźne odbicie - wolumen inwestycji przekroczył 325 mln euro, niemal dwukrotnie więcej w ujęciu rocznym. Bułgaria zanotowała natomiast najlepszy początek roku od 2007 r., z wynikiem powyżej 100 mln euro.

Spadku aktywności w Czechach i Słowacji

Z kolei Czechy i Słowacja doświadczyły spadku aktywności w porównaniu z rekordowym pierwszym kwartałem 2025 roku. Zdaniem autorów badania wynikało to z bardzo wysokiego poziomu transakcji zrealizowanych rok wcześniej oraz przesunięcia części dużych transakcji na inne kwartały, a nie z pogorszenia fundamentów rynkowych.

Z danych wynika, że w całym regionie CEE sektor handlowy był najbardziej aktywny w I kw br., z wolumenem inwestycji na poziomie blisko 630 mln euro, co stanowiło około 29 proc. całkowitej aktywności inwestycyjnej. Segment biurowy przyciągnął ponad 600 mln euro, odpowiadając za blisko 28 proc. wolumenu regionu. Z kolei sektor logistyczno-przemysłowy wygenerował w I kw br. ok. 25 proc. całkowitego wolumenu inwestycji, co przełożyło się na wartość rzędu 540 mln euro.

Sektorowa struktura inwestycji w Polsce

Na polskim rynku struktura sektorowa była jednak wyraźnie odmienna - zauważyli autorzy badania. Najwyższą aktywność inwestycyjną odnotował w I kw br. sektor magazynowy. Odpowiadał on za 42 proc. wolumenu transakcji, co przełożyło się na około 450 mln euro. Segment handlowy wygenerował w Polsce 30 proc. rynku, z wolumenem na poziomie około 320 mln euro, przy czym blisko 80 proc. tej wartości (ok. 250 mln euro) stanowiły transakcje portfelowe. Sektor biurowy utrzymał mocną pozycję, odpowiadając za 23 proc. wolumenu inwestycji, co oznacza ponad 200 mln euro, przy dużej liczbie projektów pozostających na etapie due diligence.

„Wyniki pierwszego kwartału 2026 roku pokazują, że polska gospodarka i rynek nieruchomości komercyjnych weszły w fazę większej odporności na zewnętrzne wstrząsy. Choć otoczenie makroekonomiczne pozostaje wymagające, obserwujemy wyraźną adaptację rynku. Inwestorzy działają bardziej selektywnie, koncentrując się na długoterminowych fundamentach, stabilnych dochodach i jakości aktywów. Na tle regionu CEE Polska wyróżnia się skalą, dywersyfikacją oraz dojrzałością rynku, co przekłada się na utrzymujące się zainteresowanie kapitału nawet w niesprzyjającym otoczeniu globalnym” -ocenił Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Colliers.

Colliers to działająca w 70 krajach firma świadcząca usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, doradztwa inżynieryjnego i zarządzania inwestycjami.

Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tematy: inwestycjegospodarka
Musimy wypłacać pieniądze z kont. Apelują o to… banki. Trzeba się przygotowywać na najgorsze?
Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
