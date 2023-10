Tak wynika ze statystyk załączonych do publikowanego co roku raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) porównującego działania 58 administracji podatkowych, nie tylko w krajach należących do OECD (ona sama zrzesza obecnie 36 państw).

Statystyki dotyczą lat 2018–2021.

W tym czasie – jak pokazuje raport – wszystkie badane administracje podatkowe zebrały 13,4 bln euro podatku. Obsłużono ponad 900 mln podatników PIT i CIT, którzy ponad 450 mln razy kontaktowali się ze skarbówką osobiście, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w formie papierowej i aż ponad 2,3 mld razy za pośrednictwem kanałów internetowych.

Światowy fiskus w coraz większym stopniu wykorzystuje internet i dzięki temu ponad 85 proc. osób fizycznych oraz 95 proc. firm składało w tym czasie swoje zeznania roczne drogą elektroniczną.

