Zdaniem analityków ONZ wzrost światowej populacji wynika ze stopniowego wydłużania się średniej długości życia w wyniku poprawy opieki zdrowotnej, żywienia, higieny osobistej i medycyny. Eksperci dodają, że jest to również pochodna wysokiego i stałego wskaźnika urodzeń w niektórych krajach. Kraje o największej populacji w 2022 r. to Chiny (1,41 mld), Indie (1,41 mld) i Stany Zjednoczone (333 mln). Pod względem liczby ludności według kontynentów w połowie 2021 roku w Azji mieszkało około 59,3 procent ludzi.

Reklama

Gdzie najszybciej przybywa ludności?

Reklama

Obecnie światowa populacja rośnie o około 82,4 mln osób rocznie. Krajami o najwyższym wzroście liczby ludności w 2021 r. były Syria, Niger i Gwinea Równikowa. Ogólnie w rankingu dominują kraje afrykańskie. Z kolei na liście krajów o największym spadku liczby ludności przeważają państwa Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które muszą zmagać się z wysokimi wskaźnikami emigracji ze względu na różnice płacowe i rozwojowe w porównaniu z Europą Zachodnią.

ONZ ostatnio przesunął oczekiwany szczyt globalnej populacji na rok 2086, przy czym liczba ludzi na świecie zatrzymała się na poziomie około 10,4 miliarda w ostatnim ćwierćwieczu bieżącego stulecia.

Kiedy globalna populacja osiągnie swój szczyt?

W artykule opublikowanym w czasopiśmie medycznym The Lancet naukowcy z University of Washington kwestionują ten pogląd. Zakładają, że do 2100 r. liczba ludności świata będzie wynosić od 6,3 do 8,8 mld ludzi - a więc potencjalnie mniej niż w roku 2022.

Według nich tempo spadku liczby ludności jest powiązane z szybkością osiągania celów rozwojowych, przede wszystkim z edukacją kobiet i dziewcząt oraz dostępem do antykoncepcji. Ponadto autorzy artykułu opublikowanego w The Lancet zwracają uwagę, że modele wzrostu populacji okazały się bardzo stabilne, podczas gdy modele dotyczące spadku liczby ludności były znacznie mniej wiarygodne.

Podczas gdy ONZ przewiduje, że światowa populacja będzie rosła do 2086 r., bazowy scenariusz artykułu w The Lancet zakłada, że osiągnie szczyt w 2064 r. i wyniesie 9,7 miliarda ludzi. Według naukowców populacje w Europie i Azji Środkowej osiągnęłyby szczyt już w 2023 r., podczas gdy ta data to 2032 r. w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, 2049 r. w Azji Południowej, 2055 r. w Ameryce Łacińskiej, 2064 r. w USA i Kanadzie oraz 2084 r. w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz 2100 w Afryce Subsaharyjskiej (biorąc pod uwagę wzorce migracji).