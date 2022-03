Joe Biden oczekuje od Kongresu, że USA przeznaczą na zbrojenia w nadchodzącym roku fiskalnym 800 mld dol. Nie sprawi to, że świat będzie bardziej bezpieczny, wpompuje za to 400 mld dol. publicznych środków do firm z sektora prywatnego – pisze na blogu „Jacobin” Stephen Semler.