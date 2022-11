Rishi Sunak jest najbogatszym premierem w historii Wielkiej Brytanii. Wartość netto małżeństwa premiera i Akshaty Murty to 844 mln dol. To około dwukrotnie więcej niż w przypadku króla Karola III. Nowy szef brytyjskiego rządu zawdzięcza w dużej mierze fortunę żonie, która ma udziały o wielkiej wartości w indyjskiej informatycznej firmie Infosys. Mutry jest również właścicielką Catamaran Ventures U.K., które jest brytyjską filią firmy typu venture capital i private equity należącej do jej ojca.

Para posiada co najmniej cztery nieruchomości o szacowanej wartości 18,3 mln funtów, w tym apartament w Kalifornii.

Premier pracował przed wejściem do polityki jako analityk Goldman Sachsa oraz menedżer funduszu hedgingowego.

Przed nominacją Sunaka najbogatszym premierem tego kraju był Edward Stanley (wybrany w 1852 roku), którego majątek byłby dzisiaj warty 440 miliona dol.

Na Wyspach rozgorzała dyskusja na temat tego, czy niezwykle bogaty Sunak jest w stanie zrozumieć problemy zwykłych Brytyjczyków, którzy zmagają się z kryzysem kosztów życia.