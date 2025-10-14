Komisja Europejska o osobach LGBTIQ+. Wciąż za dużo nienawiści i wykluczenia

W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej widać wyraźny wzrost akceptacji wobec osób LGBTIQ+. Aż 75% Europejczyków deklaruje, że nie ma nic przeciwko towarzystwu osób homoseksualnych, lesbijek czy biseksualnych – czytamy w najnowszym komunikacie Komisji Europejskiej. Jednak mimo tego postępu jedna trzecia osób LGBTIQ+ nadal doświadcza dyskryminacji – w pracy, szkole, służbie zdrowia czy przestrzeni publicznej.

KE zwraca uwagę, że nienawiść i przemoc motywowana uprzedzeniami wciąż są zbyt częste. Dlatego przyjęto nową strategię, kontynuując działania z poprzednich pięciu lat. Jej celem jest włączenie zasady równego traktowania do wszystkich polityk UE oraz realne wsparcie osób narażonych na wykluczenie.

Nowa strategia UE na rzecz osób LGBTIQ+

Nowa strategia opiera się na trzech filarach: ochronie, wsparciu i zaangażowaniu społecznym.

1. Ochrona przed przemocą i dyskryminacją

Unia zapowiada nowy plan walki z cyberprzemocą oraz powołanie centrum wiedzy monitorującego mowę nienawiści w Internecie. W dalszym ciągu finansowane będą organizacje społeczne działające na rzecz osób LGBTIQ+.

Szczególną uwagę poświęcono też tzw. „terapiom konwersyjnym” – praktykom mającym na celu przymusową zmianę orientacji seksualnej. Komisja zapowiada ich analizę i rozważenie całkowitego zakazu w całej UE.

2. Wsparcie dla rodzin i pracowników LGBTIQ+

Ważne Jednym z kluczowych elementów strategii jest uznawanie rodzicielstwa tęczowych rodzin. UE chce, by dzieci miały gwarantowaną ochronę prawną niezależnie od kraju, w którym mieszkają.

Strategia zakłada także wzmocnienie roli organów ds. równości oraz wsparcie pracodawców promujących różnorodność i włączanie osób LGBTIQ+ w miejscu pracy.

3. Angażowanie społeczeństwa w budowanie równości

Komisja Europejska zapowiada również uruchomienie „Forum Polityki LGBTIQ+” – platformy współpracy między instytucjami unijnymi a organizacjami społecznymi. Państwa członkowskie zostaną zachęcone do przyjęcia własnych planów działań na rzecz równości, a dane dotyczące sytuacji osób LGBTIQ+ będą zbierane i analizowane w sposób bardziej kompleksowy.

Ochrona praw i bezpieczeństwa osób LGBTIQ+ – klucz do równości

Lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe i queer wciąż zbyt często stają się ofiarami przemocy, nękania i mowy nienawiści. UE zapowiada, że chce przewodzić w działaniach na rzecz lepszej ochrony praw osób LGBTIQ+, a także walczyć z ubóstwem i wykluczeniem w tej grupie.

Prawo Unii już dziś chroni przed dyskryminacją w zatrudnieniu i dostępie do awansu czy szkoleń. Państwa członkowskie są też zobowiązane do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE. Komisja zamierza jednak rozszerzyć tę ochronę na kolejne obszary – w tym prawo rodzinne i transgraniczne.

Polska: projekt ustawy o związkach partnerskich na finiszu

Wszystko wskazuje na to, że prace nad rządowym projektem ustawy o związkach partnerskich są już na finiszu. Jak poinformowała wiceministra Katarzyna Kotula, projekt jest gotowy. Przewiduje on około 20 uprawnień dla par, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa – m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, prawo do dziedziczenia oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

Związek partnerski miałby być zawierany u notariusza i rejestrowany w urzędzie stanu cywilnego. Choć ostateczna nazwa ustawy wciąż jest przedmiotem negocjacji z PSL, polityczna decyzja o jej wprowadzeniu już zapadła.

