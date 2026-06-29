Forsal logo

Temperatura bije rekordy. Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:16
Temperatura bije rekordy. Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób
Temperatura bije rekordy. Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób/Shutterstock
W niedzielę temperatura w Polsce pobiła rekord. Według wstępnych odczytów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słubicach odnotowano 40,5 st. C. Według danych policji tylko w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób.

Temperatura bije rekordy

Od tygodnia trwa fala upałów w całej Europie. W Polsce apogeum ciepła przypadło na niedzielę. Wtedy też, według wstępnych odczytów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Słubicach odnotowano 40,5 st. C. Jeśli wysokość się potwierdzi, to będzie to nowy rekord.

Dotychczasowy rekord ciepła na terenach dzisiejszej Polski padł 29 lipca 1921 roku w miejscowości Prószków pod Opolem. Słupki rtęci pokazały tam 40,2 st. C. W powojennej Polsce najwyższą zanotowaną temperaturą było 39,5 st. C, które w lipcu 1994 zanotowano również w Słubicach.

Zobacz również

Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób

Według najnowszych statystyk tylko w niedzielę utonęło 17 osób. Od 1 czerwca to już 55 osób, a od 1 kwietnia, czyli momentu, kiedy policja zaczyna prowadzić statystyki – 96 osób.

Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec – podkreśla policja.

Liczba utonięć w porównaniu do ubiegłych lat - statystyka dzień do dnia od 1 kwietnia do 29 czerwca
Liczba utonięć w porównaniu do ubiegłych lat - statystyka dzień do dnia od 1 kwietnia do 29 czerwca/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

W niedzielę do utonięć doszło w ponad połowie województw:

  • dolnosląskim (m. Komorów; Siechnice),
  • kujawsko-pomorskim (m. Brzuze),
  • lubuskim (m. Pszczew),
  • lubelskim (m. Stara Jedlanka),
  • łódzkim (m. Sitowa; Guźnia),
  • małopolskim (m. Broszkowice),
  • podkarpackim (m. Buszkowice; m. Radymno),
  • warmińsko-mazurskim (m. Działdowo; Regielnica; Klonowo),
  • zachodnipomorskim (m. Kinice; Międzywodzie; Wierzbno; Bielin).

Według statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, większość osób, które utonęły, to dorośli mężczyźni (89 proc. ogółu). Dzieci stanowią jedynie 7 proc. wszystkich utonięć.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPonad 700 siatek przestępczych w UE cały czas działa. Crime-as-a-Service coraz bardziej popularny »
Tematy: bezpieczeństwopolicjatemperaturautonięcia
Powiązane
Fala upałów w Polsce. Jak chronić zwierzęta przed wysokimi temperaturami?
Fala upałów w Polsce. Jak chronić zwierzęta przed wysokimi temperaturami?
Fala upałów nad Polską. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur?
Fala upałów nad Polską. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur?
Nielegalne przekroczenia granic UE spadły o 40 proc. Większość migrantów wybiera szlak przez Morze Śródziemne
Nielegalne przekroczenia granic UE spadły o 40 proc. Większość migrantów wybiera szlak przez Morze Śródziemne
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Pułkownik Wołodymyr Kononnikow
Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj