Temperatura bije rekordy. Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób

Temperatura bije rekordy
Od tygodnia trwa fala upałów w całej Europie. W Polsce apogeum ciepła przypadło na niedzielę. Wtedy też, według wstępnych odczytów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Słubicach odnotowano 40,5 st. C. Jeśli wysokość się potwierdzi, to będzie to nowy rekord.
Dotychczasowy rekord ciepła na terenach dzisiejszej Polski padł 29 lipca 1921 roku w miejscowości Prószków pod Opolem. Słupki rtęci pokazały tam 40,2 st. C. W powojennej Polsce najwyższą zanotowaną temperaturą było 39,5 st. C, które w lipcu 1994 zanotowano również w Słubicach.
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Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób
Według najnowszych statystyk tylko w niedzielę utonęło 17 osób. Od 1 czerwca to już 55 osób, a od 1 kwietnia, czyli momentu, kiedy policja zaczyna prowadzić statystyki – 96 osób.
Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec – podkreśla policja.
W niedzielę do utonięć doszło w ponad połowie województw:
- dolnosląskim (m. Komorów; Siechnice),
- kujawsko-pomorskim (m. Brzuze),
- lubuskim (m. Pszczew),
- lubelskim (m. Stara Jedlanka),
- łódzkim (m. Sitowa; Guźnia),
- małopolskim (m. Broszkowice),
- podkarpackim (m. Buszkowice; m. Radymno),
- warmińsko-mazurskim (m. Działdowo; Regielnica; Klonowo),
- zachodnipomorskim (m. Kinice; Międzywodzie; Wierzbno; Bielin).
Według statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, większość osób, które utonęły, to dorośli mężczyźni (89 proc. ogółu). Dzieci stanowią jedynie 7 proc. wszystkich utonięć.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.