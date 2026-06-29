Temperatura bije rekordy. Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób

Temperatura bije rekordy

Od tygodnia trwa fala upałów w całej Europie. W Polsce apogeum ciepła przypadło na niedzielę. Wtedy też, według wstępnych odczytów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Słubicach odnotowano 40,5 st. C. Jeśli wysokość się potwierdzi, to będzie to nowy rekord.

Dotychczasowy rekord ciepła na terenach dzisiejszej Polski padł 29 lipca 1921 roku w miejscowości Prószków pod Opolem. Słupki rtęci pokazały tam 40,2 st. C. W powojennej Polsce najwyższą zanotowaną temperaturą było 39,5 st. C, które w lipcu 1994 zanotowano również w Słubicach.

Policja ostrzega: w ciągu ostatniej doby utonęło 17 osób

Według najnowszych statystyk tylko w niedzielę utonęło 17 osób. Od 1 czerwca to już 55 osób, a od 1 kwietnia, czyli momentu, kiedy policja zaczyna prowadzić statystyki – 96 osób.

Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec – podkreśla policja.

Liczba utonięć w porównaniu do ubiegłych lat - statystyka dzień do dnia od 1 kwietnia do 29 czerwca / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

W niedzielę do utonięć doszło w ponad połowie województw:

dolnosląskim (m. Komorów; Siechnice),

kujawsko-pomorskim (m. Brzuze),

lubuskim (m. Pszczew),

lubelskim (m. Stara Jedlanka),

łódzkim (m. Sitowa; Guźnia),

małopolskim (m. Broszkowice),

podkarpackim (m. Buszkowice; m. Radymno),

warmińsko-mazurskim (m. Działdowo; Regielnica; Klonowo),

zachodnipomorskim (m. Kinice; Międzywodzie; Wierzbno; Bielin).

Według statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, większość osób, które utonęły, to dorośli mężczyźni (89 proc. ogółu). Dzieci stanowią jedynie 7 proc. wszystkich utonięć.