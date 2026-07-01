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GIW: Zamknięcie schroniska w Nowym Targu. Decyzja z 30 czerwca 2026 r. [Komunikat GIW]

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 15:52
pies, schronisko
zamknięcie schroniska w nowym targu/Shutterstock
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o zamknięciu schroniska w Nowym Targu i zwrócił się do władz miasta o zabezpieczenie przebywających tam zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna zapewnia, że dobrostan zwierząt jest monitorowany, a równolegle trwa kontrola nadzoru nad placówką.

W środę, 1 lipca 2026 r. na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii opublikowano komunikat ws. schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. W komunikacie przekazano, że we wtorek, 30 czerwca 2026 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu poinformował Burmistrza Miasta Nowy Targ o zamknięciu schroniska i wystąpił o podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem zwierząt. Jak wskazano w komunikacie, cały proces likwidacji placówki odbywa się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na terenie schroniska prowadzone są także czynności policyjne.

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Schronisko w Nowym Targu. Kontrola GIW

25 czerwca Główny Lekarz Weterynarii rozpoczął kontrolę dotyczącą nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad schroniskiem. Zespół GIW sprawdza sposób wykonywania obowiązków przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu. Główny Lekarz Weterynarii, Paweł Meyer podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt przebywających w schronisku.

Priorytetem GLW jest bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt przebywających w schronisku. Dlatego proces związany z likwidacją schroniska odbywa się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Równolegle szczegółowo wyjaśniamy czy nadzór nad tym schroniskiem był prowadzony prawidłowo - przekazał cytowany w komunikacie Meyer.

Upały. Dodatkowe wizyty w schronisku

W komunikacie wskazano, że w związku z panującymi wysokimi temperaturami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przeprowadził w dniach 27–29 czerwca dodatkowe kontrole w schronisku.

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Źródło: gov.pl
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGIW: Zamknięcie schroniska w Nowym Targu. Decyzja z 30 czerwca 2026 r. [Komunikat GIW] »
Tematy: zwierzętapolicjaschroniskoNowy Targ
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