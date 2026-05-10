Życzenia dla ósmoklasisty 2026. Życzenia powodzenia na egzaminie? Piękne słowa wsparcia przed egzaminem

Egzamin ósmoklasisty to ważny moment w życiu każdego ucznia. Choć nie można go nie zdać, stres i emocje bywają ogromne - dlatego warto przesłać nastolatkowi kilka ciepłych słów otuchy. Jak życzyć powodzenia na egzaminie, żeby naprawdę dodać skrzydeł? W naszym artykule piękne słowa wsparcia dla uczniów. Można je wypowiedzieć, wręczyć na karteczce lub wysłać w wiadomości sms.
Jak życzyć powodzenia przed egzaminem ósmoklasisty 2025?
Słowa mają moc. Warto postawić na proste, szczere wyrazy wsparcia, które nie wywołają dodatkowego napięcia, tylko pomogą się uśmiechnąć i uwierzyć w siebie. Poniżej znajdziesz gotowe życzenia i inspiracje, zarówno do wysłania w wiadomości, jak i do powiedzenia prosto w oczy.
10 propozycji: życzenia na egzamin ósmoklasisty 2025 – krótkie i od serca
- Trzymam za Ciebie kciuki! Jesteś mądrzejszy, niż myślisz – dasz sobie świetnie radę.
- Spokojna głowa, głęboki oddech – wiesz więcej, niż Ci się wydaje.
- To tylko egzamin, a Ty jesteś o wiele ważniejszy niż ten moment. Powodzenia!
- Wierzę w Ciebie całym sercem – masz wszystko, czego potrzeba, by błyszczeć!
- Egzamin to tylko etap – a Ty idziesz przez niego pewnie i z klasą.
- Skup się na tym, co potrafisz. A potrafisz naprawdę dużo!
- Każdy wynik będzie okej – ważne, że robisz to najlepiej, jak potrafisz.
- Pamiętaj, że nie jesteś sam – trzymamy kciuki i jesteśmy z Tobą.
- Dziś wystarczy Twoje skupienie i spokój. Reszta przyjdzie sama.
- Będzie dobrze. A nawet jeśli nie dziś – jutro znów będziesz miał szansę pokazać, kim jesteś.
Słowa wsparcia przed egzaminem - co powiedzieć dziecku w dniu egzaminu ósmoklasisty?
Oto kilka przykładów zdań, które możesz wypowiedzieć do ucznia tuż przed wyjściem do szkoły:
- „Jesteś przygotowany – zrób po prostu swoje.”
- „Oddychaj spokojnie. Napisz tyle, ile potrafisz, a reszta się ułoży.”
- „Nie jesteś oceniany za jeden dzień. Wierzę w Ciebie każdego dnia.”
- „Jestem z Ciebie dumny/dumna – niezależnie od wyniku.”
- „Cokolwiek się wydarzy, to i tak jesteś zwycięzcą.”
- „Niech dzisiejszy dzień będzie Twoim sukcesem – trzymam kciuki!”
- „Egzamin to tylko przystanek, a Ty jedziesz dalej – i to w dobrym kierunku!”
- „Zawsze możesz na mnie liczyć. Daj z siebie tyle, ile możesz – i to wystarczy.”
- "Zaskakujesz mnie każdego dnia – dziś zrób to jeszcze raz. Powodzenia!”
- „Uwierz w siebie tak, jak ja w Ciebie wierzę. Dziś błyszczysz!”
- „Jesteś mądry, silny i gotowy. Niech egzamin się o tym przekona!”
- „Spokój, oddech, koncentracja – masz to w sobie.”
- „Z takim sercem i głową nie da się nie wygrać!”
- „Niezależnie od pytań – odpowiedź jest w Tobie. Powodzenia!”
Życzenia na egzamin ósmoklasisty – SMS-y z sercem
- Trzymam mocno kciuki! Pokaż, co potrafisz – wierzę w Ciebie!
- Głowa do góry, oddychaj spokojnie. Masz wszystko, czego potrzeba.
- Jesteś świetnie przygotowany – ten egzamin to tylko formalność!
- Powodzenia! Daj z siebie tyle, ile możesz – to wystarczy.
- Wierzę w Ciebie – nie stresuj się, tylko skup i pisz.
- Dasz radę, jak zawsze. Pamiętaj – jesteś mądry i silny!
- Egzamin to tylko chwila – a Ty jesteś większy niż stres.
- Spokojnie i po kolei – umiesz więcej, niż Ci się wydaje!
- Cokolwiek się stanie – jestem z Ciebie dumna/dumny!
- Dziś Twój dzień – pokaż, że potrafisz! Powodzenia!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz
|