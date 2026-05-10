Życzenia dla ósmoklasisty 2026. Życzenia powodzenia na egzaminie? Piękne słowa wsparcia przed egzaminem

Jak życzyć powodzenia przed egzaminem ósmoklasisty 2025?

Słowa mają moc. Warto postawić na proste, szczere wyrazy wsparcia, które nie wywołają dodatkowego napięcia, tylko pomogą się uśmiechnąć i uwierzyć w siebie. Poniżej znajdziesz gotowe życzenia i inspiracje, zarówno do wysłania w wiadomości, jak i do powiedzenia prosto w oczy.

10 propozycji: życzenia na egzamin ósmoklasisty 2025 – krótkie i od serca

Trzymam za Ciebie kciuki! Jesteś mądrzejszy, niż myślisz – dasz sobie świetnie radę.

Spokojna głowa, głęboki oddech – wiesz więcej, niż Ci się wydaje.

To tylko egzamin, a Ty jesteś o wiele ważniejszy niż ten moment. Powodzenia!

Wierzę w Ciebie całym sercem – masz wszystko, czego potrzeba, by błyszczeć!

Egzamin to tylko etap – a Ty idziesz przez niego pewnie i z klasą.

Skup się na tym, co potrafisz. A potrafisz naprawdę dużo!

Każdy wynik będzie okej – ważne, że robisz to najlepiej, jak potrafisz.

Pamiętaj, że nie jesteś sam – trzymamy kciuki i jesteśmy z Tobą.

Dziś wystarczy Twoje skupienie i spokój. Reszta przyjdzie sama.

Będzie dobrze. A nawet jeśli nie dziś – jutro znów będziesz miał szansę pokazać, kim jesteś.

Słowa wsparcia przed egzaminem - co powiedzieć dziecku w dniu egzaminu ósmoklasisty?

Oto kilka przykładów zdań, które możesz wypowiedzieć do ucznia tuż przed wyjściem do szkoły: