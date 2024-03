W czwartek ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Zgodnie z nią Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział tego akceleratora. Głównymi obszarami działalności Kraków DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO.

Reklama

To impuls i miejsce przechwytywania naukowców

Podczas piątkowego spotkania w krakowskiej AGH wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w stolicy Małopolski powstaje centrum, które będzie impulsem do translacji nowych technologii na potrzeby bezpieczeństwa i przemysłu obronnego w różnym wymiarze.

Reklama

„W Polsce mamy z tym duży problem – nie brakuje naukowców, nie brakuje dobrych pomysłów, ale brakuje translacji tych rozwiązań do powszechnej produkcji. To jest ogromne wyzwanie dla całej gospodarki, ale też dla spraw związanych z obronnością” - mówił szef MON.

Według niego akcelerator DIANA ma być miejscem, wychwytującym najlepszych naukowców, startupy, małe lub duże firmy, które posiadają nowe rozwiązania dotyczące podwójnego zastosowania, z jednej strony do użytku w sferze cywilnej, a z drugiej – do wykorzystania na potrzeby armii i bezpieczeństwa.

„To jest innowacyjne podejście (..). Potrzebujemy firm, które zainwestują w drony, w sztuczną inteligencję, w to wszystko co dzisiaj jest przewagą konkurencyjną nie tylko w życiu cywilnym, jak pokazują doświadczenia wojny na Ukrainie” - mówił Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie rozwiązania opracowywane i wdrażane w AGH będą „niezwykłym wsparciem” dla tworzonego komponentu dronowego w strukturach polskiej armii, w dalszej perspektywie również komponentu satelitarnego.

To wielkie wyróżnienie: prof. Jerzy Lis

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis zauważył podczas piątkowego spotkania, że decyzja o powołaniu ośrodka NATO w Polsce, współtworzonego przez AGH i KPT, symbolicznie zbiega się z jubileuszem 25-lecia obecności naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim, stanowiąc jednocześnie nowy element naszej aktywności w NATO, tym razem w obszarze nauki, innowacji i przemysłu.

„Dla AGH jest to niezwykłe wyróżnienie i docenienie naszego naukowego i innowacyjnego potencjału. Dzięki dołączeniu do prestiżowego grona jednostek tworzących akceleratory NATO bierzemy wspólnie z naszym partnerem KPT odpowiedzialność za dostarczenie rozwiązań technologicznych na najwyższym poziomie, które będą kluczowe dla bezpieczeństw Sojuszu. Traktujemy to wyzwanie z najwyższą powagą” - podkreślił rektor.

Zadaniem krakowskiego ośrodka – wskazał prof. Lis - będzie wprowadzenie bardzo szybkich ścieżek wdrożeniowych, które ułatwią przemysłowi produkcję na rynek tzw. rozwiązań i technologii tzw. podwójnego zastosowania, czyli zarówno do celów cywilnych jak i obronnych. Akcelerację biznesową ma zapewnić przede wszystkim KPT, natomiast akcelerację technologiczną oraz dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej – AGH.

DIANA wchodzi w głębokie technologie

DIANA współpracuje z wyłonionymi w konkursach startupami i firmami z całego Sojuszu, wspierając je finansowo, szkoleniowo i mentoringowo oraz zapewniając dostęp do szerokiej sieci inwestorów i przedstawicieli przemysłu.

Jak wyjaśniono, celem sieci DIANA, stworzonej przez NATO, jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz startupów współpracujących nad rozwiązaniami "głębokich technologii" (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe, technologie (ang. emerging and disruptive technologies), do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka, a także biotechnologia oraz nowe surowce i materiały, a także produkcja. (PAP)

autor: Rafał Grzyb