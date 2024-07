Kolejne Kołowe Transportery Opancerzone dla Wojska Polskiego

Reklama

8 lipca 2024 roku w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, doszło do podpisania kolejnej umowy wykonawczej na dostawy dla Wojska Polskiego KTO Rosomak. Wartość kontraktu wynosi 2,6 mld złotych brutto. Umowa obejmuje dostawy 58 pojazdów KTO Rosomak wraz z wieżą ZSSW-30, co daje ok. 45 mln zł brutto za maszynę. Należy jednak pamiętać, że realnie cena jednostkowa jest niższa, ponieważ kontrakt obejmuje także pakiet logistyczny.

/> />

Reklama

Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2026-2027. Pieniądze trafią do konsorcjum czterech spółek: Huta Stalowa Wola S.A. (jako lider), PGZ S.A., Rosomak S.A. Oraz WB Electronics S.A. Dostarczone wozy będą uzbrojone w bezzałogową wieżę ZSSW-30 z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Spike LR.

Taka konfiguracja nie jest zaskoczeniem, ponieważ PPK Spike są podstawowym pociskiem przeciwpancernym w Wojskach Lądowych. Wieża ZSSW-30 to hit polskiej zbrojeniówki, który trafi np. na NBWP Borsuk. Dodatkowo nie jest to pierwsza umowa na Rosomaki z ZSSW-30.

Wieża ZSSW-30 staje się hitem polskiej zbrojeniówki

Niemal dokładnie 2 lata temu, bo 5 lipca 2022 roku, podpisana została umowa wykonawcza na dostawę 70 wież ZSSW-30 w latach 2024-2027. Umowa została podpisana w ramach umowy ramowej, która przewiduje zamówienie łącznie 341 wież ZSSW-30. Za pierwsze 70 sztuk zapłacono 1,7 mld złotych brutto. Pierwsza partia Rosomaków z ZSSW-30 została przekazana do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 14 grudnia 2023 roku, a 21 stycznia 2024 roku miejsce miało pierwsze bojowe strzelanie.

/> />

Warto jednak pamiętać, że przedmiotem umowy sprzed 2 lat były same wieże ZSSW-30, a tym razem zamówiono całe KTO Rosomak wraz z wieżami. Do 341 wież ZSSW-30 można doliczyć te, które będą zintegrowane z Nowym Pływającym Bojowym Wozem Piechoty Borsuk. Obecne plany mówią o pozyskaniu 1044 wozów w wersji bojowej. Dodatkowo należałoby doliczyć do tego ponad 300 CBWP Borsuk (Ciężki Bojowy Wóz Piechoty). Potrzeby wynosiłyby więc blisko 2 tys. wież ZSSW-30.

Jaki będzie nowy Rosomak?

Nowe Rosomaki będą charakteryzować się nie tylko polskimi wieżami ZSSW-30, ale także nowym napędem. W Rosomakach zamówionych dzisiaj instalowane będą nowe silniki Scania DC13 (poprzednio był to nieprodukowany już silnik Scania DI12).

System wieżowy ZSSW-30 to polski produkt, który integruje z sobą wiele sprawdzonych rozwiązań. Zdwojona wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR pozwala zwalczać cele oddalone o nawet 4000 metrów od Rosomaka. Do tak odległego celu pocisk dolatuje w czasie 26 sekund. Masa ładunku kumulacyjnego wynosi ok. 2 kg. Spike LR to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala zwalczać nie tylko lekko opancerzone pojazdy, ale także bojowe wozy piechoty, czołgi czy śmigłowce przeciwnika.

/> />

Wieża uzbrojona jest także w polski uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kal. 7,62 mm oraz armatę automatyczną kalibru 30 mm Mk 44/S Buchmaster II. Armaty te używane są już wraz z systemem wieżowym HITFIST-30P, a także w Marynarce Wojennej na niszczycielu min ORP Ślązak.