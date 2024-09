Rosyjskie zagrożenie i tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna powodują, że do Polski ściągają nowe siły sojusznicze. Ich rozmieszczanie oficjalnie już ogłoszono, a rozpocząć ma się ono zimą.

Reklama

Nowa jednostka pancerna USA jedzie do Polski

US Army poinformowała w oficjalnym komunikacie, które jednostki opuszczą w najbliższych miesiącach kraj i udadzą się na misję do Europy oraz na Bliski Wschód. Wśród wymienionych lokalizacja znalazła się też Polska, a do wyjazdu do naszego kraju szykuje się 1. Brygada Pancerna, wchodząca w skład 3. Dywizji Piechoty. Jednostka ta, znana pod nazwą „Raider”, odwiedzała już nasz region w 2015 roku, wzmacniając obronę państw bałtyckich.

Reklama

- Raider jest gotowy i chętny do podjęcia tej ważnej misji. Trenowaliśmy ciężko i nie mamy wątpliwości co do naszej zdolności do odpowiedzi na wezwanie narodu – powiedział w oświadczeniu pułkownik James Armstrong, dowódca brygady.

Do wyjazdu do Polski szykuje się 3,5 tys amerykańskich żołnierzy, którzy zastąpić mają, przebywających obecnie na terenie naszego kraju żołnierzy z 1. Brygady Pancernej, 1. Dywizji Kawalerii. To nie jedyne zmiany, jakie szykują się w naszej części Europy.

„1. Dywizja Artylerii Pancernej zastąpi 1. Dywizję Artylerii Kawalerii, która operowała z Łotwy, a 1. Brygada Lotnictwa Bojowego Dywizji Pancernej zastąpi 1. Brygadę Lotnictwa Bojowego Dywizji Kawalerii, która działała w Polsce i innych miejscach w Europie” – informuje amerykański magazyn „Stars and Stripes”.

Nawet do 20 tys. żołnierzy USA w Polsce

Na terenie Polski na stałe stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy, a wzrost ich liczby zbiegł się z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Jednak wzmacnianie potencjału wojsk USA w Polsce rozpoczęło się znacznie wcześniej, zaś pierwszym sygnałem było rozpoczęcie okupacji Krymu w 2014 roku. Już w roku 2020 podpisano umowę, zakładającą obecność 5,5 tys. żołnierzy USA, a na jej mocy w Poznaniu ulokowano Wysunięte Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA. Rozbudowano również infrastrukturę, która w razie zagrożenia pomóc ma natychmiast przerzucić na teren Polski do 20 tys. amerykańskich żołnierzy.

Aktualnie funkcjonuje w Polsce 9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska, oraz 5, w których stacjonują wojska państw – członków NATO, w tym także amerykańskie. Jedną z nich jest niedawno oddana do użytku baza rakietowa w Redzikowie.