Broń na wojnę z Rosją utknęła w Niemczech. Szokujące wnioski raportu armii USA

To Niemcy i ich rzekomo niezawodne państwowe koleje Deutsche Bahn odpowiadać mają za to, że Ukraina nie miała czym strzelać do atakujących Rosjan. Odtajniony raport armii USA nie pozostawia wątpliwości, skąd wzięły się amunicyjne braki i dlaczego amerykańskie wojska musiały improwizować, by w ogóle jakiekolwiek uzbrojenie dotarło na ukraiński front.