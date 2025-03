Wartość umowy

Wartość umowy wynosi ok. 6,57 mld zł brutto. Realizację dostaw przewiduje się w latach 2025-2029. Umowa obejmuje również pakiet szkoleniowy i logistyczny, a także opracowanie Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej, opracowanie Programu Komisyjnych Badań Zdawczo-Odbiorczych oraz przeprowadzenie tych badań.

Reklama

Czym jest BWP Borsuk?

"BWP Borsuk stanowi zasadniczą odpowiedź na obecne i perspektywiczne potrzeby wojsk zmechanizowanych i będzie on w przyszłości dominującym rozwiązaniem w tym obszarze w Siłach Zbrojnych RP, a sam proces wymiany generacyjnej postsowieckich BWP-1 będzie wymagał intensyfikacji mocy produkcyjnych wykonawcy celem jak najpilniejszego wzmocnienia potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP. BWP Borsuk to pojazd oparty na uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej (UMPG), wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, jak również do realizacji zadań związanych ze wsparciem pododdziałów piechoty przy wykorzystaniu broni pokładowej" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy wykonawczej na Borsuki stanowi efekt umowy ramowej z 28 lutego 2023 r., która miała na celu określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą bojowych wozów piechoty (BWP) Borsuk oraz całej rodziny specjalistycznych pojazdów gąsienicowych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W efekcie zawartej umowy ramowej, na przestrzeni realizacji całego projektu, pozyskanych zostanie łącznie ok. 1400 pojazdów, w tym wozy specjalistyczne tj.: gąsienicowe transportery rozpoznawcze Żuk, gąsienicowe wozy dowodzenia Oset, wozy ewakuacji medycznej Gotem, wozy zabezpieczenia technicznego Gekon oraz transportery rozpoznania skażeń Ares.

(ISBnews)