Czołgi K2 Czarna Pantera ruszyły na międzynarodowe ćwiczenia

W czwartek, 15 maja 2025 roku służba prasowa 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego poinformowała, że żołnierze oraz czołgi z tej jednostki opuściły miejsce stałej dyslokacji, aby udać się na międzynarodowe ćwiczenia Slovak Shield 25’ na terenie Słowacji. Z oznaczeń pod postem wiemy, że chodzi o żołnierzy z 1. batalionu czołgów w Braniewie.

Żołnierze 9BBKPanc. włączają się w międzynarodowe ćwiczenia państw NATO pod kryptonimem „Slovak Shield 25” na Słowacji. Pierwszym zadaniem, z którym trzeba było się zmierzyć było przemieszczenie sił i środków. Na Słowację oprócz żołnierzy pojechały nasze pancerne czarne pantery. Życzymy powodzenia! - czytamy w oświadczeniu.

Jest to kolejny kamień milowy w programie K2, ponieważ Czarne Pantery jeszcze nigdy nie realizowały zadań poza granicami kraju. Pod koniec listopada 2024 roku po raz pierwszy za granicę (w ramach PKW Łotwa) trafiły czołgi Leopard 2PL z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka). W listopadzie 2024 roku miało miejsce także inne, ważne wydarzenie.

/> />

14 listopada 2024 roku do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z 16. Dywizji Zmechanizowanej trafiły pierwsze sztuki czołgów K2GF (Gap Filler) Czarna Pantera. Czołgi wyładowano w gdyńskim porcie zaledwie dzień wcześniej. Mówimy więc o czołgach, które służą w Braniewie dopiero od 6 miesięcy. Poprzednio jednostka dysponowała czołgami PT-91 Twardy.

Polskie czołgi na Słowacji

Z udostępnionych przez służbę prasową zdjęć wynika, że w transporcie znalazły się przynajmniej cztery czołgi K2, czyli jeden pluton. Na uwagę zasługuje także sprzęt, który zwykle nie budzi takiego zainteresowania. Transport plutonu czołgów nie byłby możliwy, gdyby nie ciężarówki Mercedes-Benz Zetros 3348AS 6x6 z zestawami niskopodwoziowymi Dobrowolski NC wz 21.

/> />

Sprzęt należy do 16. Pułku Logistycznego z Elbląga i jego zadaniem jest zapewnienie zdolności transportowych dla wszystkich jednostek wchodzących w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej. 28 października 2021 roku za kwotę 387,5 mln zł brutto zakupiliśmy 31 Mercedesów Zetros wraz z 78 zestawami niskopodwoziowymi. Dostawy przewidziano na lata 2023-2026. W przyszłości pojazdy te stanowić będą kręgosłup polskich zdolności transportowych.

29 maja 2019 roku zakupiliśmy za kwotę 143 mln zł 17 ciągników Jak, czyli Jelcz 882.62 wraz z trzema wieloosiowymi naczepami niskopodwoziowymi. Oprócz tego Wojsko Polskie posiada również 59 ciągników siodłowych Iveco EuroTrakker w wersjach MP720E48WT i MP720T50WT. Dodatkowo na początku tego wieku wraz z czołgami Leopard 2A4 dostarczono ciągniki Faun SLT 50-2 Elefant i Mercedes-Benz Actros 3353AS wraz z zestawami niskopodwoziowymi.

/> />

Ćwiczenia mogą być nie tylko testem dla polskich czołgistów, ale również okazją do bliższego zapoznania się z czołgami przez Słowaków. Ci poszukują obecnie nowych wozów i czołg K2 znajduje się na krótkiej liście potencjalnych kandydatów. Jeśli udałoby się zainteresować Słowaków Czarną Panterą, to nie można wykluczyć, że wozy byłyby produkowane i remontowane w polskich zakładach zbrojeniowych.

Czarne Pantery w Siłach Zbrojnych RP

Dotychczas Polska zamówiła 180 czołgów K2. Koszt kontraktu wyniósł 3,37 mld dol., a dostawy przewidziano na lata 2022-2025. Do dzisiaj dostarczono 110 sztuk. Wozy trafiły do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej (1. batalion czołgów w Morągu), 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej (1. batalion czołgów w Braniewie) oraz 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (3. batalion czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu). Oprócz tego kilka sztuk znaleźć można również w CSWL (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) w Poznaniu.

/> />

Do końca tego roku nasz kraj będzie dysponować 180 czołgami. Pozwoli to na przezbrojenie 3 batalionów (po 58 wozów każdy) oraz przekazanie 6 sztuk do CSWL. Obecnie negocjowana jest umowa na kolejne 180 sztuk. Tym razem ma ona objąć wersję K2PL (a nie K2GF) wraz z produkcją części czołgów w Polsce. Negocjacje trwają od wielu miesięcy i zdaniem przemysłu są już na finiszu.

/> />

Załoga wozu liczy 3 osoby i są to kolejno: dowódca, kierowca i działonowy. Kierowca dysponuje zestawem trzech peryskopów, które uzupełnia kamera termowizyjna. Wóz słynie z zaawansowanego SKO (system kierowania ogniem), który umożliwia celne prowadzenia ognia nawet na większym dystansie. Czołg uzbrojony jest w gładkolufową armatę Hyundai WIA CN08 kal. 120 mm o długości lufy 55 kalibrów. Pozwala ona oddać od 10 do 15 strzałów na minutę.

K2 Czarna Pantera mierzy 8 metrów długości (nie licząc lufy, z którą wartość ta wzrasta do 10,8 metra), szerokość 3,6 metra i 2,4 metra wysokości. Czołg K2GF waży ok. 55 ton. Jest pod tym względem porównywalny do Leopardów 2A4 (54 tony) oraz lżejszy od Leopardów 2A5 i 2PL (ok. 60 ton), nie mówiąc już o M1A1FEP (61,3 tony) i M1A2SEPv3 (66,8 tony). Czołg może osiągać prędkość do 70 km/h (po drodze).