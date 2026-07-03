Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż

Kto wygrałby wybory w Polsce?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 32,45 proc. badanych, a na PiS - 24,97 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” opublikowanego w piątek. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,75 proc.

Poparcie dla partii politycznych

Koalicja Obywatelska (KO) - 32,45 proc.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 24,97 proc.

Konfederacja - 12,75 proc.

Konfederacja Korony Polskiej - 8,97 proc.

Nowa Lewica - 7,79 proc.

Razem - 4,45 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 3,79 proc.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 2,05 proc,

Polska 2050 - 1,92 proc.

Inna partia - 0,86 proc.

Liderem poparcia w sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc., wyprzedzając PiS (24,97 proc.) oraz Konfederację (12,75 proc.), Konfederację Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nową Lewicę (7,79 proc.). Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego, w tym Partia Razem (4,45 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,79 proc.), Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (2,05 proc.) oraz Polska 2050 (1,92 proc.). Inną partię wskazało 0,86 proc. badanych.

Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.