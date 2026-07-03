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Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:09
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż/SEJM
Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie nad Prawem i Sprawiedliwością – wynika z opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na KO chce głosować 32,45 proc. badanych, a na PiS 24,97 proc.

Kto wygrałby wybory w Polsce?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 32,45 proc. badanych, a na PiS - 24,97 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” opublikowanego w piątek. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,75 proc.

Poparcie dla partii politycznych

  • Koalicja Obywatelska (KO) - 32,45 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 24,97 proc.
  • Konfederacja - 12,75 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej - 8,97 proc.
  • Nowa Lewica - 7,79 proc.
  • Razem - 4,45 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 3,79 proc.
  • Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 2,05 proc,
  • Polska 2050 - 1,92 proc.
  • Inna partia - 0,86 proc.

Liderem poparcia w sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc., wyprzedzając PiS (24,97 proc.) oraz Konfederację (12,75 proc.), Konfederację Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nową Lewicę (7,79 proc.). Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego, w tym Partia Razem (4,45 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,79 proc.), Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (2,05 proc.) oraz Polska 2050 (1,92 proc.). Inną partię wskazało 0,86 proc. badanych.

Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.

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Źródło: Super Express
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZakaz telefonów w szkołach. Jest decyzja Sejmu »
Tematy: sondażsejmsondaż wyborczy
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