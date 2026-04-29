Majówka 2026: mniej planowania z wyprzedzeniem, więcej decyzji last minute gdy pogoda napędza rezerwacje. Propozycje TOP 7 nieoczywistych kierunków w Polsce

Eksperci z platformy Triverna.pl przygotowali zestawienie 7 miejsc idealnych na spontaniczny wyjazd last minute. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od aktywnego wypoczynku, przez historię, aż po spokojny kontakt z naturą. Majówka last minute.- I już na kilka dni przed długim weekendem bardzo wyraźnie widać efekt „last minute”. - Wraz z poprawą pogody i bardziej optymistycznymi prognozami rośnie skłonność do spontanicznych decyzji wyjazdowych. – komentuje Krzysztof Dębski z platformy Triverna.pl i dodaje - W ostatnich dniach obserwujemy wyraźne przyspieszenie w systemie rezerwacyjnym – tylko w kwietniu liczba rezerwacji na majówkę była o 7% wyższa niż rok wcześniej, a aż 65% wszystkich tegorocznych rezerwacji na ten okres została dokonana właśnie w tym miesiącu, gdy rok temu było to 51%.

Szczecinek i jezioro Trzesiecko. Majówka na pełnych obrotach

Jeśli majówka ma być aktywna i nietuzinkowa, warto wpisać w nawigację „Szczecinek”. To właśnie tam znajduje się jeden z najdłuższych wyciągów do nart wodnych w Europie, gdzie można rozpędzić się nawet do 30 km/h. Jezioro Trzesiecko oferuje też szeroki wachlarz atrakcji – od kajaków i rowerów wodnych, po malowniczą trasę rowerową wokół akwenu, idealną na całodniową wycieczkę. W przerwach od sportowych emocji można odpocząć na Mysiej Wyspie lub skorzystać z lokalnej gastronomii. Dla spragnionych historii ciekawym uzupełnieniem będzie wizyta w Muzeum Regionalnym oraz wycieczka do Bornego Sulinowa – dawnego, tajnego miasta wojskowego.

Szwajcaria Kaszubska. Zielone serce Pomorza z widokiem na jezioro

To jedna z najbardziej urokliwych krain północnej Polski, która zachwyca spokojem, naturą i krajobrazami przypominającymi górskie tereny. Malownicze jeziora – Ostrzyckie i Raduńskie – otoczone są trasami pieszymi i rowerowymi oraz licznymi punktami widokowymi. Region świetnie sprawdzi się także dla rodzin z dziećmi, przede wszystkim dzięki stadninom konnym, warsztatom i lokalnym atrakcjom edukacyjnym. Wizyta w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie pozwoli nie tylko poznać historię regionu, ale też spróbować własnych sił przy kole garncarskim. Całość najlepiej odkrywać, podróżując 21-kilometrową Drogą Kaszubską.

Wieżyca i Kaszubskie Góry. Szybka wyprawa na szczyt

W sercu Pojezierza Kaszubskiego, w województwie pomorskim, znajduje się Wieżyca, czyli najwyższe naturalne wzniesienie na całych Niżu Środkowoeuropejskim. Dla tych, którzy szukają lekkiej, ale satysfakcjonującej górskiej przygody, świetnym wyborem będzie właśnie ten rejon. Spacer na szczyt zajmuje zaledwie kilkanaście minut i jest dostępny praktycznie dla każdego, a widok z wieży obserwacyjnej obejmuje całe Pojezierze Kaszubskie. Pobyt w okolicy warto połączyć z wizytą w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie historia Kaszub przedstawiona jest w angażujący sposób. Alternatywą dla aktywności może być relaks w hotelach SPA, oferujących strefy wellness z widokiem na naturę.

Jaskinia Raj pod Kielcami. Podróż do prehistorii

To propozycja dla miłośników historii, geologii i niezwykłych krajobrazów. Jaskinia Raj zachwyca bogactwem form naciekowych – od stalaktytów po unikalne perły jaskiniowe i „pola ryżowe”. Trasa turystyczna liczy 180 metrów i prowadzi przez przestrzenie, które robią wrażenie niemal baśniowych. Zwiedzanie uzupełnia wystawa dotycząca człowieka neandertalskiego i prehistorycznych zwierząt. To jedno z najpopularniejszych miejsc w regionie, dlatego planując majówkę, warto wcześniej zadbać o rezerwacje.

Legnica i okolice – historia, która wciąż jest obecna na ulicach

Dolny Śląsk to region pełen kontrastów, a Legnica jest jego mniej oczywistą, ale niezwykle ciekawą odsłoną. Miasto łączy średniowieczne dziedzictwo z historią XX wieku – ślady obecności Armii Radzieckiej w dzielnicy Kwadrat tworzą unikalny klimat. Spacer warto uzupełnić o wizytę w Zamku Piastowskim oraz katedrze św. Piotra i Pawła. W okolicy czeka także Złotoryja – „stolica polskiego złota” i początek Szlaku Wygasłych Wulkanów, a także nietypowe Muzeum Armii Radzieckiej w Uniejowicach. Pogoda jest idealna na taki city break.

Złoty Stok. Złoto na wyciągnięcie ręki, czas na rezerwacje

To kierunek idealny dla rodzin i wszystkich, którzy lubią odkrywać miejsca z nutą przygody. W dawnej kopalni złota można zobaczyć imponujący podziemny wodospad, przejechać się kolejką górniczą czy spróbować własnych sił w płukaniu złota. Zwiedzanie uzupełnia Muzeum Górnictwa i Hutnictwa oraz Osada Górnicza, gdzie historia prezentowana jest w interaktywny sposób. Dodatkową atrakcją jest pobliski park przygody „Skalisko” z jedną z dłuższych kolejek górskich w regionie.

Tykocin i Podlasie – spokojna majówka z historią i klimatem dawnych czasów

Podlasie to propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć z dala od tłumów i zwolnić tempo. Tykocin, położony nad Narwią, zachwyca kameralną atmosferą i dobrze zachowanym dziedzictwem kulturowym. Synagoga i Muzeum Kultury Żydowskiej przypominają o wielokulturowej historii regionu, a odbudowany zamek oferuje widok na dolinę rzeki. Dopełnieniem wyjazdu może być wizyta w Krainie Otwartych Okiennic – unikalnym obszarze z drewnianą architekturą i bogatymi zdobieniami, które tworzą jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów w Polsce.