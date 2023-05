Reklama

Matura 2023 z matematyki już 8 maja

Matematyka na poziomie podstawowym to jeden z kilku obowiązkowych egzaminów podczas matury 2023. Musi do niego podejść każdy maturzysta. Aby zdać należy uzyskać minimum 30 proc. punktów.

W tym roku matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 8 maja o godzinie 9.00. Absolwenci zmierzą się z królową nauk w dwóch formułach: 2015 i 2023.

„Mamy arkusze CKE”, „wyciekły zadania z matematyki”. Lepiej uważaj!

Tak bliski termin matury z matematyki sprawia, że zdający gorączkowo przeszukują sieć w poszukiwaniu podpowiedzi, co może być na egzaminie z królowej nauk. „Mamy arkusze CKE”, „wyciekły zadania maturalne”, „przecieki 2023 matematyka” – to hasła, które wpisują w wyszukiwarkę.

Takie zainteresowanie bezlitośnie wykorzystują oszuści. Sugerują, że mają dostęp do tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych CKE z matematyki i oferują do nich wgląd za określoną opłatę.

Matura 2023: „Przecieki z matematyki”? To może być oszustwo

Oszuści zazwyczaj chcą, by zapłacić im specjalnym smsem albo kliknięciem w link na komunikatorze. W zamian mają udostępnić arkusz z matematyki, który rzekomo pojawi się na maturze 2023. Zazwyczaj jednak są to zadania z poprzednich edycji matur tak przygotowane w programie graficznym, by przypominały faktyczny arkusz CKE.

Wysłanie smsa na podejrzany numer lub kliknięcie w link do rzekomego arkusza egzaminacyjnego z matematyki może się źle skończyć – maturzysta może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty od niego pobierane mogą stać się regularne. Oszuści mogą też w ten sposób pozyskać nasze dane lub włamać się do komputera.

Matura 2023: Co możesz zabrać na egzamin z matematyki

Zamiast szukać przecieków z matematyki i zastanawiać się, czy w sieci są już dostępne arkusze CKE, lepiej upewnić się, czy mamy wszystko, co potrzebujemy na jutrzejszy egzamin z matematyki. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

Dowód osobisty – do potwierdzenia tożsamości

Długopis z czarnym wkładem (na wszelki wypadek można wziąć więcej) – do rozwiązywania zadań.

Na egzamin z matematyki możemy wnieść także:

Kalkulator prosty

Cyrkiel

Linijka

Co jeszcze możemy zabrać ze sobą na maturę 2023 z matematyki?

Ołówek – jednak tylko do notatek, w arkuszu zadania wypełniamy długopisem

Butelkę małej wody – ale bez etykiety

Chusteczki higieniczne – bez opakowania

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 8 maja. W naszym serwisie tuż po 14.00 opublikujemy arkusze CKE oraz proponowanie odpowiedzi dla formuły 2015 oraz 2023. Zapraszamy!