Inteligentne obrączki

Koreańska firma bardzo mocno stawia na ekosystem, którego centralnym punktem jest smartfon. W 2013 r. wypuściła na rynek swój pierwszy smartwatch Galaxy Gear i od tego czasu konsekwentnie rozwija te urządzenia. Ich popularność zwiększyła się dwa lata temu, kiedy to Samsung dogadał się z Google i przeszedł z autorskiego systemu operacyjnego Tizen na Wear OS. Użytkownicy zyskali dostęp do większej liczby aplikacji a w Polsce – do płatności zbliżeniowych (płatności Samsunga nie były obsługiwane przez nasze banki). Kolejnym krokiem dla firmy będą inteligentne obrączki.

Co to jest smart ring

Inteligentne pierścienie są obecne na rynku już od kilku lat, ale wciąż to bardziej ciekawostka, niż powszechnie stosowany gadżet. Służą głównie monitorowaniu zdrowia i w tym podobne są do smartwatchy. Z tą różnicą, że nie mają ekranu, więc do ich obsługi potrzebny jest smartfon i odpowiednia aplikacja. Wyglądają jak nieco większa obrączka, na której po wewnętrznej stronie znajdują się specjalne czujniki dokonujące pomiarów. Mogą śledzić tętno, sen, ilość kroków czy temperaturę ciała. Jest w nich również moduł NFC, a firmy pracują już nad wprowadzeniem płatności zbliżeniowych. Urządzenia te wytrzymują do tygodnia na jednym ładowaniu.

Perspektywa dużych wzrostów

Paradoksalnie do ich większego upowszechnienia może przyczynić się globalny kryzys. Pierścienie są tańsze od smartwatchy, a ich funkcjonalność w pewnych dziedzinach jest bardzo zbliżona. Oczekuje się, że ten rynek w regionie Azji i Pacyfiku odnotuje znaczny wzrost przychodów do 2032 r. dzięki rosnącym inicjatywom gospodarek regionalnych, takich jak Chiny i Indie. Rząd tego drugiego kraju niedawno zaprezentował swój sztandarowy program Digital India, mający na celu przekształcenie narodu w społeczeństwo „wzmocnione cyfrowo”.

W tym momencie główni gracze na rynku inteligentnych pierścieni to McLEAR, Log bar, Moodmetric, MOTA Group, Kerv Wearables, Fujitsu, Vinaya i Oura. Ta ostatnia to firma z Finlandii, zajmująca się technologiami medycznymi. W zeszłym roku podpisała umowę z włoską firmą modową Gucci w celu współpracy przy designie pierścieni. Specjalna edycja Gucci x Oura Ring wykorzystuje technologię badawczą Oura, a użytkownicy otrzymują w aplikacji spersonalizowane porady zdrowotne.

Samsung wchodzi do gry

Nie ma się więc co dziwić, że tym rynkiem zainteresowany jest jeden z największych technologicznych gigantów – Samsung. Według koreańskiego portalu thelec.kr firma może rozpocząć produkcję Galaxy Ring już w przyszłym miesiącu. Urządzenia przeszły fazę testów, a decyzję o wprowadzeniu ich na rynki musi teraz podjąć szef mobilnego działu Samsunga, TM Roh. Przed wprowadzeniem pierścienia na rynek, będzie on musiał jeszcze uzyskać szereg zgód i certyfikatów.

Na pewno Galaxy Ring zaoferuje bezproblemową integrację z innymi produktami Samsunga i wzmocni portfolio firmy w zakresie rozwiązań zdrowotnych. Należy się spodziewać, że producent będzie chciał też rozszerzyć w ten sposób płatności zbliżeniowe. Wejście w ten segment tak dużego gracza z pewnością go ożywi, być może w ślad za Samsungiem pójdą inni producenci smartfonów.