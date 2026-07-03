Nagrody za aktywność fizyczną

Angielscy lekarze chcą zachęcać mieszkańców do ruchu poprzez system nagród. Za codzienną aktywność - przede wszystkim spacery - uczestnicy mogliby otrzymywać cyfrowe odznaki, które następnie byłyby wymieniane na rabaty i vouchery.

Według założeń programu około 30 minut spokojnego spaceru lub 20 minut szybszego marszu dziennie pozwala w skali miesiąca „wyrobić” dystans zbliżony do maratonu. NHS chce premiować właśnie taką regularność.

Aplikacja i monitorowanie aktywności

Uczestnicy programu mieliby rejestrować swoją aktywność fizyczną za pomocą smartfonów lub smartwatchy. System automatycznie naliczałby postępy i przyznawał wirtualne odznaki za konsekwencję w ćwiczeniach.

Start programu i finansowanie

Program ma ruszyć w przyszłym roku, jednak jego szczegóły są nadal opracowywane. NHS England zakłada, że część kosztów inicjatywy mogliby pokrywać prywatni sponsorzy.

Profilaktyka zamiast leczenia

Projekt wpisuje się w 10-letnią strategię brytyjskiej służby zdrowia, która kładzie coraz większy nacisk na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, szczególnie tych wynikających z siedzącego trybu życia.

Według danych NHS England brak aktywności fizycznej przyczynia się do około 1/6 zgonów w Anglii.

Skala problemu zdrowotnego

Statystyki pokazują, że problem jest poważny - około dwie trzecie mieszkańców Anglii zmaga się z nadwagą lub otyłością. Siedzący tryb życia generuje również ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia, szacowane na około 1 mld funtów rocznie.