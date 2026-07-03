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Brytyjska służba zdrowia motywuje pacjentów: chodź i zyskaj

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:50
Brytyjska służba zdrowia motywuje pacjentów: chodź i zyskaj
Brytyjska służba zdrowia motywuje pacjentów: chodź i zyskaj/Shutterstock
Brytyjska służba zdrowia (NHS England) rozważa nietypowy sposób na poprawę kondycji społeczeństwa – nagradzanie mieszkańców za codzienną aktywność fizyczną. W ramach programów profilaktycznych pacjenci mogliby otrzymywać nagrody za regularne spacery i utrzymywanie zdrowych nawyków. To element szerszej strategii, która ma odciążyć system ochrony zdrowia i ograniczyć liczbę chorób cywilizacyjnych poprzez zachęcanie do ruchu zamiast wyłącznie leczenia skutków siedzącego trybu życia.

Nagrody za aktywność fizyczną

Angielscy lekarze chcą zachęcać mieszkańców do ruchu poprzez system nagród. Za codzienną aktywność - przede wszystkim spacery - uczestnicy mogliby otrzymywać cyfrowe odznaki, które następnie byłyby wymieniane na rabaty i vouchery.

Według założeń programu około 30 minut spokojnego spaceru lub 20 minut szybszego marszu dziennie pozwala w skali miesiąca „wyrobić” dystans zbliżony do maratonu. NHS chce premiować właśnie taką regularność.

Aplikacja i monitorowanie aktywności

Uczestnicy programu mieliby rejestrować swoją aktywność fizyczną za pomocą smartfonów lub smartwatchy. System automatycznie naliczałby postępy i przyznawał wirtualne odznaki za konsekwencję w ćwiczeniach.

Start programu i finansowanie

Program ma ruszyć w przyszłym roku, jednak jego szczegóły są nadal opracowywane. NHS England zakłada, że część kosztów inicjatywy mogliby pokrywać prywatni sponsorzy.

Profilaktyka zamiast leczenia

Projekt wpisuje się w 10-letnią strategię brytyjskiej służby zdrowia, która kładzie coraz większy nacisk na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, szczególnie tych wynikających z siedzącego trybu życia.

Według danych NHS England brak aktywności fizycznej przyczynia się do około 1/6 zgonów w Anglii.

Skala problemu zdrowotnego

Statystyki pokazują, że problem jest poważny - około dwie trzecie mieszkańców Anglii zmaga się z nadwagą lub otyłością. Siedzący tryb życia generuje również ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia, szacowane na około 1 mld funtów rocznie.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Wielka Brytaniazdrowieotyłość
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