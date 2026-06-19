Jednocześnie chcemy działać: wśród obszarów, których chcielibyśmy nauczyć się w 2026 roku, najczęściej wskazujemy lepsze dbanie o zdrowie fizyczne. Dane Multi.Life pokazują też, że problemy zdrowotne wpływają na to, jak Polacy postrzegają własną sprawność i wiek.

Wśród osób, które czują się starzej, niż wskazuje ich metryka, najczęściej wskazywanym powodem są choroby i problemy zdrowotne. Z kolei osoby czujące się młodziej najczęściej łączą to ze sprawnością fizyczną i aktywnością.

Dbanie o zdrowie to nie tylko ciało

Polacy coraz częściej rozumieją, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także energia, sprawność i poczucie wpływu na codzienne funkcjonowanie. Obawy o stan zdrowia często pojawiają się wcześniej niż diagnoza. Wtedy, gdy ktoś gorzej śpi, szybciej się męczy, odkłada badania albo czuje, że powinien coś zmienić, ale nie wie, od czego zacząć. Jeśli żyjemy dłużej, musimy też wcześniej myśleć o jakości tego życia.

- W profilaktyce kluczowe jest nie tylko to, by wiedzieć, co warto zmienić, ale też umieć przełożyć tę wiedzę na pierwszy konkretny krok - ruch, regenerację, zdrowsze nawyki albo kontakt ze specjalistą.- mówi dr. n o zdr. Agata Olearczyk z Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Polacy chcą lepiej dbać o zdrowie

Potrzeba działania jest widoczna w deklaracjach dotyczących rozwoju i edukacji. Zapytani o to, czego chcieliby nauczyć się w 2026 roku, Polacy najczęściej wskazywali lepsze dbanie o zdrowie fizyczne - 43 proc.

Ponad co trzeci badany, czyli 36 proc., chciałby zdobyć więcej wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego.

Jednym z najbardziej dostępnych sposobów dbania o zdrowie pozostaje aktywność fizyczna. Tymczasem z analizy Instytutu Badań Strukturalnych przygotowanej na zlecenie Benefit Systems wynika, że w 2024 roku ponad 17 mln osób, czyli około 77,3 proc. ludności w wieku produkcyjnym, nie spełniało norm aktywności fizycznej rekomendowanych przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

Gdyby co drugi nieaktywny fizycznie mieszkaniec Polski zaczął ćwiczyć, liczba zgonów rocznie mogłaby spaść o 13,7 proc., a oszczędności z tytułu absencji chorobowych mogłyby sięgnąć 1,9 mld zł.

Zdrowie to dziś temat przywiązany do pracy

Skutki problemów zdrowotnych widać również w danych dotyczących rynku pracy. Według najnowszych danych ZUS w 2025 roku zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Przełożyło się to na 290,5 mln dni absencji - o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 roku.

Najwięcej dni absencji z tytułu choroby własnej powodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego - 42,4 mln dni. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania odpowiadały za 34,1 mln dni.

Dane ZUS pokazują skalę wpływu problemów zdrowotnych na rynek pracy i organizacje. Absencje oznaczają nie tylko czasową nieobecność pracownika, ale też konieczność utrzymania ciągłości działań w zespołach.

Pracownicy oczekują wsparcia od pracodawców w dbaniu o zdrowie

Oczekiwania pracowników wobec firm są w tym obszarze konkretne.

W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym wśród 1030 pełnoetatowych pracowników w wieku 18-60 lat aż 86,5 proc. respondentów zadeklarowało, że pracodawcy powinni prowadzić działania z zakresu workplace health promotion, czyli promocji zdrowia w miejscu pracy.

Najczęściej wskazywanym obszarem była profilaktyka wypalenia zawodowego - 35,7 proc. wskazań. Niemal równie często pracownicy wybierali profilaktykę dolegliwości kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego - 34,6 proc. Strategie radzenia sobie ze stresem wskazało 34 proc. respondentów. W tym samym badaniu 29,7 proc. pracowników wskazało wsparcie aktywności fizycznej, 27,4 proc. zdrowe odżywianie, a 24,6 proc. badania przesiewowe realizowane w miejscu pracy i czasie pracy.

Również po stronie pracodawców widać świadomość znaczenia benefitów wspierających zdrowie. Badania Benefit Systems pokazują, że 72 proc. firm zdaje sobie sprawę, że istotnym zadaniem świadczeń pracowniczych jest wsparcie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Zdrowie pracowników jest jednym z tych obszarów, w których interes pracownika i pracodawcy naprawdę się spotyka. Polacy chcą dbać o swoje zdrowie i chcą wiedzieć, jak robić to skutecznie.

- Z kolei organizacje potrzebują ludzi, którzy mogą pracować w dobrej kondycji, bez ciągłego przeciążenia, spadku zaangażowania czy częstej absencji. Dlatego potrzebujemy narzędzi, które pomagają przejść od świadomości problemu do działania - wybrać cel, skorzystać ze wsparcia ekspertów i wracać do zdrowych nawyków wtedy, gdy codzienność je przerywa - mówi Iza Nasiłowska-Włodarek, Business Development Director w Benefit Systems S.A.

Dbamy o zdrowie, pierwszy krok

Deklarowana potrzeba lepszego dbania o zdrowie pokazuje, że wyzwaniem nie jest wyłącznie dostęp do wiedzy, ale także przełożenie jej na codzienne działanie.

Dane dotyczące aktywności fizycznej pokazują różnicę między użytkownikami programu MultiSport a ogółem społeczeństwa. Ogólnopolskie badanie MultiSport Index 2025 wskazuje, że 84 proc. użytkowników programu podejmuje aktywność co najmniej raz w tygodniu, podczas gdy wśród ogółu społeczeństwa taką częstotliwość aktywności deklaruje 48 proc. Polaków.

Pracownicy, ale też pracodawcy, potrzebują praktycznych narzędzi, które ułatwiają odpowiadanie na potrzeby zdrowotne i wellbeingowe. - Dlatego w Benefit Systems, obok programu MultiSport, który od lat wspiera profilaktykę przez ruch, rozwijamy Multi.Life. To narzędzie pomaga uporządkować cele zdrowotne, korzystać z wiedzy ekspertów i budować nawyki, które łatwiej utrzymać na co dzień. Odpowiada też na wskazywaną przez Polaków potrzebę poszerzania wiedzy o dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne - zaznacza Iza Nasiłowska-Włodarek.

Personalizacja dbania o zdrowie psychiczne

W całym stresie i wellbeingu łatwo się pogubić. Użytkownik-pracownik najpierw wybiera cel, a następnie otrzymuje rekomendacje dopasowane do swojej sytuacji.

Takim narzędziem jest m.in. rozwiązanie Multi.Life wspierające proces, przez łączenie personalizacji, wiedzy ekspertów i funkcjonalności narzędzia do monitorowania postępów. Użytkownik może mieć dostęp do ponad 300 konsultantów, 150+ kursów i wielu funkcjonalności,

Profilaktyka nie oznacza jednak przenoszenia odpowiedzialności za zdrowie pracowników na pracodawcę. Oznacza wspólne tworzenie przez pracowników i pracodawcę warunków, które pomagają ludziom zadbać o siebie wcześniej.

W sytuacji, gdy troska o zdrowie jest dla wielu osób źródłem stresu, coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które nie tylko dają dostęp do usług, ale też pomagają wybrać pierwszy krok i utrzymać zdrowe nawyki w codziennym rytmie.