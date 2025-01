Niemcy bez szans na własne mieszkanie

Reklama

Posiadanie własnego domu albo mieszkania to dla większości niemieckich gospodarstw domowych marzenie nie do zrealizowania. Wskaźnik własności wynosi w Niemczech tylko 44 proc. Niemiecki Związek Handlu Materiałami Budowlanymi (BDB) i Instytut Pestel apelują do polityków o wprowadzenie publicznych dotacji i podatkowych ulg, które zwiększą szanse na posiadanie lokum.

Naukowcy z Instytutu uważają, że Niemcy muszą zmienić się z kraju najemców w kraj posiadaczy nieruchomości. Zwiększyłoby to społeczną stabilność. Celem powinno być umożliwienie 500 tys. gospodarstw domowych w Niemczech kupienia własnego domu lub mieszkania.

Wskaźnik własności mieszkań w Europie

W Polsce domy lub mieszkania posiada aż 80 proc. gospodarstw domowych. To obok Słowacji i Węgier europejskie kraje z najwyższymi wskaźnikami własności. Łatwo o własne M także w takich krajach jak Czechy, Włochy, Norwegia, Portugalia, Hiszpania czy Belgia (wskaźnik powyżej 70) – czytamy na stronie dw.com.

Wskaźnik własności w krajach takich jak Austria, Holandia i Szwecja wynosi co najmniej 50.

W najgorszej sytuacji pod względem posiadania własnego M są Szwajcarzy (wskaźnik poniżej 40). Również we Francji i Danii ponad połowa gospodarstw domowych nie ma własnego lokum.

Brak pomocy od rządu

Szansa na zakup własnego M dla przeciętnie zarabiającego Niemca jest dziś zerowa. Nie pomaga rząd, który nie wprowadza odpowiednich programów subsydiowania. Przykład? Państwowe pożyczki na dogodnych warunkach na pokrycie wkładu własnego czy zniesienie podatku od nabycia nieruchomości na osobiste potrzeby mieszkaniowe.

Niemieckie społeczeństwo szybko starzeje się. Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa byłoby także dużą pomocą dla seniorów, którzy często popadają w ubóstwo.

Problem bezdomności w Niemczech

Niemcy mają nie tylko problem z zakupem własnego M ale także z zapewnieniem swoim mieszkańcom dachu nad głową. Liczba bezdomnych za naszą zachodnią granicą gwałtownie rośnie. Od 2022 do 2024 roku zwiększyła się z około 263 tys. do astronomicznych 532 tysięcy. Dużym problemem jest bezdomność wśród imigrantów, a największą spośród nich grupą są Polacy.