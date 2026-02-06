Początek roku z wysypem ofert

W styczniu 2026 r. z rynku wtórnego wycofano 22 tys. ofert, czyli o 36 proc. mniej niż w grudniu. „Może to świadczyć o sezonowym spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki. Warto jednak pamiętać, że część ofert jest wycofywana także z innych powodów, np. braku zainteresowania lub zmiany planów sprzedających" - poinformowali autorzy raportu. Zwrócili uwagę, że jednocześnie pojawiło się 28 tys. nowych ofert, co oznacza wzrost o 22 proc. miesiąc do miesiąca.

Rośnie liczba ofert w dużych miastach

W Warszawie liczba ofert wzrosła w styczniu z 15,8 tys. do 16,2 tys., czyli o 3 proc. wobec grudnia ub.r. W Łodzi to wzrost o 2 proc., do 5 tys. lokali, o 4 proc. w Krakowie - do 8,2 tys.; w Trójmieście po wzroście o 5 proc. liczba ta wzrosła do 8,2 tys., a w Katowicach do 2,3 tys. W Poznaniu zwiększyła się o 9 proc., dochodząc do 3,7 tys. Jedynie we Wrocławiu oferta skurczyła się – o 1 proc. do 8,3 tys. mieszkań.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Z raportu wynika, że w styczniu względem grudnia ub. r. doszło do stabilizacji, a miejscami spadków średnich cen mieszkań z drugiej ręki. We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego obniżyła się o 5 proc. miesiąc do miesiąca, do 13,6 tys. zł, natomiast w ujęciu rocznym była niższa o 6 proc. Również w Łodzi styczeń przyniósł spadek średniej ceny mieszkania o 2 proc. w ujęciu miesięcznym, do 8,7 tys. zł. Z kolei w Katowicach ceny wzrosły o 2 proc. do 11,7 tys. zł za m kw., a w Poznaniu o 1 proc. do 11,9 tys. zł. Natomiast w Trójmieście ceny utrzymały poziom z grudnia.

W skali roku średnie ceny wzrosły m.in. w Trójmieście - o 4 proc., w Poznaniu - o 3 proc., w Katowicach o 2 proc., a o 1 proc. w Łodzi.

„Na szczególną uwagę zasługują Warszawa i Kraków. Dane GetHome.pl wskazują, że w obu metropoliach mamy do czynienia ze stabilizacją średniej ceny metra kwadratowego zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. W stolicy cena zatrzymała się na poziomie 18 tys. zł za metr kwadratowy, a w Krakowie – 17,1 tys. zł” - dodano.