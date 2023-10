Jak wynika z publikacji Otomdom i Polityki Insight, średnie ceny ofertowe w III kw. br wzrosły aż o 5,5 proc. w porównaniu z II kw., co eksperci z Otomdom tłumaczą popularnością rządowego kredytu 2 proc. Wskazują też, że mimo wyraźnego wzrostu aktywności kupujących, deweloperzy zachowali ostrożność przy wprowadzaniu nowych inwestycji.

Run cen na rynku mieszkaniowym

Największy wzrost cen - jak napisano - zauważalny był w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie średnia cena ofertowa przekroczyła 13 tys. zł/mkw. "Takie tempo podwyżek nie dotknęło największych aglomeracji nawet w szczycie boomu, czyli w latach 2020-2011" - wskazano. Najwięcej, bo o ponad 10 proc. r/r, zdrożały mieszkania z rynku pierwotnego.

Brak gruntów, brak nowych inwestycji…

Napisano, że wzrost cen wynika z ograniczenia podaży, ponieważ po okresie spowolnienia w 2022 roku część deweloperów ograniczyła plany inwestycyjne i nie zdecydowała się na ich wznowienie w tym roku. Ponadto - jak dodano - w dużych miastach często brakuje gruntów, na które można byłoby szybko uzyskać pozwolenia na budowę, co wstrzymało z kolei rozpoczęcie nowych projektów mieszkaniowych. Jednak największym hamulcem - według głównego ekonomisty Polityki Insight Adama Czerniaka, była obawa o załamanie popytu po zakończeniu programu rządowych dopłat. "W minionym kwartale deweloperzy wyprzedawali więc posiadaną już ofertę oraz dostosowywali ją do limitów cenowych obowiązujących w ramach bezpiecznego kredytu 2 proc. - wskazał. Ceny gruntów ponownie ruszyły.

… to wyższe ceny i tereny pod miastem

Wskazano, że od trzech kwartałów ceny gruntów budowlanych utrzymywały się na stabilnym poziomie, natomiast w okresie od lipca do października br. wzrosły do 241 zł/mkw., czyli o blisko 6 proc. w porównaniu do II kwartału. "Tak wysokie podwyżki ostatni raz były notowane w połowie 2021 roku" - napisano.

"Niedobór atrakcyjnych gruntów w obrębie największych miast może kierować uwagę deweloperów na tańsze tereny na obrzeżach aglomeracji. W ten sposób będą mogli odpowiedzieć na wysoki popyt, o ile ten się utrzyma. Wzrost cen działek może być zatem efektem takich oczekiwań" – zaznaczał Czerniak.

Według autorów publikacji, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się na rynku dużych zamian.

Rynek najemcy

"Oferta na rynku najmu w ostatnich trzech miesiącach osiągnęła najwyższy poziom od czasów pandemii. Duża podaż mieszkań na wynajem ograniczy więc możliwość podnoszenia czynszów w najbliższym czasie. Dodatkowo możemy założyć, że część obecnych najemców stanie się beneficjentami programu bezpieczny kredyt 2 proc. i wkrótce przeprowadzi się do własnych M. Tym samym pula dostępnych lokali na wynajem będzie się zwiększała – wskazała starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.

Deficyt budżetowy i inflacja wygaszą wzrosty cen

Z kolei według Adama Czerniaka, na rynku sprzedaży mieszkań wiele będzie zależało od nadchodzących zmian w polityce mieszkaniowej państwa, w tym tych związanych z ograniczaniem deficytu budżetowego.

"Kluczowym czynnikiem kształtującym krajobraz rynku mieszkaniowego nadal będzie inflacja. Jej utrzymujący się wysoki poziom ograniczy możliwości zakupowe gospodarstw, a co za tym idzie – przełoży się na spowolnienie obrotu mieszkaniami" – podsumowuje ekspert Polityki Insight.

autorka: Ewa Wesołowska