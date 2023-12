W opublikowanym w czwartek raporcie pt. "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2023 r." Narodowy Bank Polski podał, że wydano pozwolenia na budowę 62,4 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 15,3 proc. w stosunku do drugiego kwartału tego roku i spadek o ok. 35,8 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r.

Z danych NBP wynika, że w trzecim kwartale tego roku rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań, tj. więcej o ok. 13,3 proc. w stosunku do kwartału drugiego i mniej o ok. 15,7 proc. rdr.

"Ponownie, nieco silniej rosły kw./kw. koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlano-montażowej. Powróciło zainteresowanie zakupami terenów budowlanych oraz wzrosły ich ceny. Obserwowano jednocześnie wzrost stawek transakcyjnych najmu mkw. mieszkań oraz wyższe, od notowanych w poprzednich kwartałach, wzrosty średnich nominalnych cen transakcyjnych mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych" - wskazał bank centralny.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski