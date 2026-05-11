Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 11:37
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy/Shutterstock
Od maja 2026 tysiące pracowników mogą zyskać dodatkowe lata stażu pracy. To efekt zmian w Kodeksie pracy, które pozwolą doliczyć wcześniej pomijane okresy zatrudnienia. Żeby jednak do tego doszło, potrzebne będzie specjalne zaświadczenie z ZUS.

Od maja nowe zasady w prywatnych firmach

Zmiany dotyczące naliczania stażu pracy weszły do sektora publicznego od stycznia, a od maja 2026 obowiązują także pracowników firm prywatnych. Nowe przepisy rozszerzają listę okresów, które można doliczyć do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Do tej pory wiele osób przez lata pracowało na zleceniach albo prowadziło działalność gospodarczą, jednak te okresy nie dawały żadnych pracowniczych uprawnień związanych ze stażem. Teraz się to zmienia. Do stażu pracy mogą zostać zaliczone m.in.:

  • okresy pracy na umowie zleceniu,
  • działalność gospodarcza,
  • współpraca przy prowadzeniu firmy,
  • korzystanie z ulgi na start,
  • praca wykonywana za granicą,
  • okresy zawieszenia działalności związane z opieką nad dzieckiem,
  • członkostwo w rolniczych spółdzielniach,
  • służba w wybranych formacjach mundurowych.

Najważniejsze jest to, że przepisy pozwalają zaliczyć również wcześniejsze okresy, sprzed wejścia ustawy w życie. Nie chodzi więc wyłącznie o umowy zawarte w 2026 roku. To właśnie dlatego wiele osób zaczyna się interesować uzyskaniem dokumentów z ZUS i sprawdza ile dodatkowych lat pracy może odzyskać według nowych zasad.

Nie chodzi o emeryturę. To zupełnie inny staż

Wiele osób błędnie zakłada, że nowe przepisy zwiększą staż emerytalny albo wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. ZUS podkreśla jednak wyraźnie, że tak nie jest.

Zmiany dotyczą wyłącznie stażu pracy liczonego według Kodeksu pracy, czyli tego, który wpływa na pracownicze uprawnienia. Nie zmieniają natomiast zasad przyznawania emerytury ani sposobu wyliczania świadczenia.

Staż pracy w Kodeksie pracy decyduje m.in. o:

  • długości urlopu wypoczynkowego,
  • dodatkach służbowych,
  • nagrodach jubileuszowych,
  • długości okresu wypowiedzenia,
  • wysokości odprawy,
  • możliwości ubiegania się o stanowiska wymagające określonego doświadczenia.

Nawet 6 dni urlopu więcej

Najgłośniej mówi się o urlopach. Wszystko dlatego, że po przekroczeniu 10 lat stażu pracy pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 20 dni. Dla części osób doliczenie dawnych zleceń czy działalności gospodarczej może oznaczać właśnie przekroczenie tego progu, czyli nawet 6 dodatkowych dni wolnych w roku.

Na zmianach mogą skorzystać szczególnie osoby, które przez lata pracowały poza klasycznym etatem, a dopiero później przeszły na umowę o pracę.

Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej

Bez zaświadczenia z ZUS nic się nie doliczy

Żeby pracodawca uznał dodatkowe okresy do stażu pracy, potrzebne jest odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku 2026 roku na platformie ZUS działa specjalny formularz o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy" - USP.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez konto eZUS. Po wydaniu dokumentu informacja pojawi się na koncie użytkownika. Osoby, które mają aktywne powiadomienia, mogą otrzymać wiadomość SMS, e-mail albo powiadomienie w aplikacji mZUS.

Jak uzyskać zaświadczenie o stażu pracy z ZUS krok po kroku?

  1. Zaloguj się na swoje konto ZUS: www.zus.pl/ezus/logowanie.
  2. W menu po lewej stronie wyszukaj zakładkę „Kreator wniosku «stażowe»” i kliknij, aby otworzyć.
  3. Po wejściu w zakładkę, najedź na pole „Utwórz nowy wniosek” i kliknij „Pokaż”.
  4. Uzupełnij wniosek (częściowo uzupełniony już o Twoje dane) i wyślij.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
