Krążą wokół Kuby jak rekiny. USA powtarzają schemat z Wenezueli i Iranu

Amerykanie wcześniej tego nie ujawniali

Według analizy CNN od 4 lutego marynarka wojenna i siły powietrzne USA przeprowadziły co najmniej 25 lotów rozpoznawczych z użyciem samolotów załogowych i dronów. Większość z nich odbywała się w pobliżu dwóch największych kubańskich miast – Hawany i Santiago de Cuba. Część maszyn zbliżała się nawet na odległość około 60 km od wybrzeża wyspy. Przynajmniej tak wskazują dane z serwisu FlightRadar24.

Większość misji wykonywały morskie samoloty patrolowe P-8A Poseidon, przeznaczone do obserwacji i zwalczania okrętów podwodnych. W operacjach uczestniczyły też maszyny RC-135V Rivet Joint służące do rozpoznania radioelektronicznego. Ponadto kilkakrotnie wysłano na misje wokół Kuby drony rozpoznawcze MQ-4C Triton.

CNN: On February 4, the US Navy and Air Force conducted at least 25 reconnaissance flights to gather data near Cuba.



Most of them were concentrated near the country's two largest cities - Havana and Santiago, and some flight areas were located within 40 miles of the coastline.… pic.twitter.com/klJZ5kh5vO May 11, 2026 Rozwiń

CNN zwraca uwagę, że przed lutym 2026 r. rzadko informowano o prowadzeniu misji lotów rozpoznawczych w tym rejonie.

"Kuba to zagrożenie dla bezpieczeństwa USA"

Na początku roku Waszyngton zaostrzył retorykę wobec Kuby. W lutym administracja Trumpa zarządziła blokadę naftową wyspy. Teraz rozszerza sankcje wobec Hawany i przekonuje, że kraj ten stanowi "zagrożenie" dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Kubańskie władze odrzucają te oskarżenia, podkreślając, że są otwarte na negocjacje. Jednocześnie deklarują, że w razie ataku amerykańskich sił rozpoczną długotrwałą wojnę partyzancką.

Pentagon odmówił komentarza w sprawie ustaleń CNN. Amerykańska stacja zwraca jednak uwagę, że administracja Trumpa podobnie działała wobec Wenezueli i Iranu – najpierw zaostrzała retorykę, a następnie nasilała jawne loty rozpoznawcze. Dlatego władze w Hawanie mogą odbierać obecną sytuację jako niepokojącą.