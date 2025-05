Bezrobocie rejestrowane w kwietniu

"Kwiecień 2025 roku był dobrym miesiącem na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2% i była o 0,1 pkt proc. niższa niż w marcu 2025 - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy. Wstępne dane wskazują, że stopa bezrobocia w kwietniu 2025 roku w porównaniu do marca 2025 br. spadła we wszystkich 16 województwach i w 85% powiatów w Polsce, w tym również w ponad 88% powiatów, które ucierpiały w ubiegłym roku na skutek powodzi" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych w końcu kwietnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 804,5 tys. bezrobotnych. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 25 tys., a rok do roku wzrosła o ponad 7 tys. osób, podał też resort.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8% na koniec 2026 r.

(ISBnews)