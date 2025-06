6510 złotych – takie będzie minimalne wynagrodzenie w XX kategorii zaszeregowania

Pracownicy samorządowi doczekali się obiecanych im podwyżek. Pod koniec maja opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wejdzie w życie 14 czerwca 2025 r. Przewidziano w nim podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a podwyżki te wynoszą od 5 do 16 proc., w zależności od kategorii zaszeregowania. Wynagrodzenie określone w I kategorii osiągnęło poziom 4666 złotych, czyli jest równe wysokości obowiązującego od 1 stycznia 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że kategorii jest XX i aż do XI włącznie, wysokość wynagrodzenia minimalnego była niższa od 4666 złotych. To właśnie w tej grupie nastąpiły więc najwyższe podwyżki. z kolei od XII kategorii wynagrodzenie minimalne przekraczało kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, a odnoszące się do niego podwyżki mają poziom ok. 5 proc.:



TABELA. Podwyżki dla pracowników samorządowych w kategoriach zaszeregowania od I do XI

Kategoria zaszeregowania Kwota po podwyżce Kwota przed podwyżką Procent wzrostu I 4666 zł 4000 zł 16,65 proc. II 4680 zł 4000 zł 15,56 proc. III 4700 zł 4050 zł 14,63 proc. IV 4720 zł 4100 zł 13,73 proc. V 4740 zł 4200 zł 12,86 proc. VI 4760 zł 4250 zł 12,00 proc. VII 4780 zł 4300 zł 11,16 proc. VIII 4800 zł 4350 zł 10,34 proc. IX 4820 zł 4400 zł 9,55 proc. X 4840 zł 4500 zł 7,56 proc. XI 4870 zł 4600 zł 5,87 proc.

TABELA. Podwyżki dla pracowników samorządowych w kategoriach zaszeregowania od XII do XX

Kategoria zaszeregowania Kwota po podwyżce Kwota przed podwyżką Procent wzrostu XII 4940 zł 4700 zł 5,11 proc. XIII 5040 zł 4800 zł 5 proc. XIV 5150 zł 4900 zł 5,10 proc. XV 5250 zł 5000 zł 5 proc. XVI 5460 zł 5200 zł 5 proc. XVII 5670 zł 5400 zł 5 proc. XVIII 5880 zł 5600 zł 5 proc. XIX 6200 zł 5900 zł 5,08 proc. XX 6510 zł 6200 zł 5 proc.

Pracownicy otrzymają wyrównanie od marca

Warto zwrócić uwagę również na to, że w ramach wprowadzanych zmian dokonano również korekty katalogu stanowisk samorządowych. Na liście pojawiło się stanowisko „wychowawca małego dziecka”, a w zakresie stanowiska „doradca zawodowy” określono następujące stanowiska:

- „młodszy doradca zawodowy” (w zamian za „doradca zawodowy-stażysta”),

- „doradca zawodowy”,

- „starszy doradca zawodowy” (nowe stanowisko).

Zmiany zaszły również w zakresie stanowiska „doradca do spraw zatrudnienia”, w ramach którego określono następujące stanowiska:

- „młodszy doradca do spraw zatrudnienia” (zamiast „pośrednik pracy-stażysta”),

- „doradca do spraw zatrudnienia” (zamiast „pośrednik pracy”),

- „starszy doradca do spraw zatrudnienia” (nowe stanowisko).

Z kolei stanowisko „doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy”, zmieniło zaszeregowanie z XIII na XIV kategorię.

Co istotne, kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego wynikające z nowelizacji, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 marca 2025 r. Oznacza to, że pracownicy otrzymają za ten okres niezbędne wyrównanie.