Polacy chorują częściej i coraz dłużej

ZUS zwrócił uwagę, że zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce staje się coraz bardziej zauważalne. „Chorujemy częściej i coraz dłużej. Absencja chorobowa jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym sezonowo” - podkreślił Zakład.

Według danych ZUS w 2025 r. do rejestru zaświadczeń lekarskich trafiło 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one 290,5 mln dni absencji chorobowej – zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r.

Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS.

Najpopularniejsze zwolnienie

„Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich - wystawionych zostało 9,8 mln zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni, czyli o 0,2 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2024 r. – 9,5 mln), w tym 1,8 mln zaświadczeń jednodniowych (w 2024 r. – 1,7 mln)” - podał ZUS.

W porównaniu z 2024 r. liczba dni absencji chorobowej wrosła o 0,2 proc. (w porównaniu z 2021 r. – o 2,8 proc.), a liczba zaświadczeń lekarskich zwiększyła się o 0,1 proc. (w porównaniu z 2021 r. – o 11,8 proc.).

W 2025 r. absencja chorobowa wyniosła 290,5 mln dni (w tym u osób ubezpieczonych w ZUS trwała 254,5 mln dni).

Z tytułu chorób własnych lekarze wystawili 24,2 mln zaświadczeń, na łączną liczbę 277,6 mln dni.

Przyczyny czasowej niezdolności do pracy

Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą: choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 42,4 mln dni absencji chorobowej (w 2024 r. – 41,8 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 34,1 mln dni (w 2024 r. – 30,3 mln dni), choroby układu oddechowego – 32,9 mln dni (w 2024 r. – 33 mln dni), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 31,7 mln dni (w 2024 r. – 32,5 mln dni), ciąża, poród i połóg – 31,6 mln dni (w 2024 r. – 31,8 mln dni), jednostki chorobowe związane z COVID-19 – 1,2 mln dni (w 2024 r. – 1,7 mln dni).

„Absencja chorobowa coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy” - zaznaczył ZUS.

Absencja chorobowa ubezpieczonych w ZUS tylko z tytułu choroby własnej wyniosła 242,0 mln dni.