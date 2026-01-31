Niemcy z nadzieją na koniec recesji

Dane przedstawione przez niemieckich analityków z Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że w IV kwartale 2025 roku PKB Niemiec było realnie wyższe 0,3% niż kwartał wcześniej. Oznacza to, że po uwzględnieniu wzrostu cen gospodarka naszego zachodniego sąsiada wzrosła. Co więcej, w stosunku rok do roku mowa o wzroście o 0,6%.

Bardzo interesujący jest fakt, że Destatis podkreślił wzrost wydatków na konsumpcję sektora prywatnego i publicznego. W ogólnym rozrachunku PKB Niemiec wzrosło o 0,2%, a uwzględnienie efektów kalendarzowych daje ostatecznie wzrost 0,3%.

Pokrywa się to ze wstępnymi szacunkami z początku tego roku. Można więc powiedzieć, że doszło do pewnej stabilizacji, której Niemcy oczekiwali. A jak będzie w przyszłym roku?

Jak długo konsumpcja może napędzać gospodarkę?

Ciekawe w tym kontekście jest przede wszystkim to, że berlińską gospodarkę napędza konsumpcja prywatna i sektor publiczny. Jest to o tyle zaskakujące, że liczba bezrobotnych w ostatnich czterech latach wzrosła o przeszło pół miliona osób. Można wskazać, że jest to zasługa państwa, które wspierało wydatki konsumpcyjne, zapobiegając załamaniu.

Jednocześnie jednak to wszystko jest ze sobą powiązane, bo obszary gospodarki skupione na inwestycjach i eksporcie był w gruncie rzeczy hamulcem, który blokował wzrost gospodarki Niemiec. Nasi sąsiedzi nadal odczuwali zmiany geopolityczne, które zachwiały ich modelem opartym na taniej energetyce i wymianie handlowej z Chinami.

Według prognoz jednym z sektorów niemieckiej gospodarki, który może pozytywnie zaskoczyć, jest sektor obronny. Wiele zależy od "dużych zamówień", które w 2026 roku mogą stać się standardem dla tamtejszego przemysłu. Eksperci przewidują, że PKB naszego sąsiada w 2026 roku możesz wzrosnąć o około 1%.

Mimo wszystko niemiecka gospodarka Niemiec potrzebuje czegoś w rodzaju stałego i zrównoważonego dopływu nowych bodźców. Do tego dochodzi także potrzeba reform i dostosowania sytuacji nowej sytuacji na całym świecie. Bez tego dalszy progres wydaje się szalenie trudny.