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USA ograniczają udział w siłach reagowania NATO. Rutte: ze skutkiem natychmiastowym

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:51
USA ograniczają udział w siłach reagowania NATO. Rutte: ze skutkiem natychmiastowym
USA ograniczają udział w siłach reagowania NATO. Rutte: ze skutkiem natychmiastowym/Shutterstock
Ograniczenie wkładu USA w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym - poinformował w czwartek sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Podkreślił jednocześnie, że pozostali sojusznicy zwiększają swoje zaangażowanie, aby wypełnić luki powstałe po decyzji Waszyngtonu.

- Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe - powiedział Rutte dziennikarzom przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Mark Rutte: decyzja USA w sprawie NATO obowiązuje natychmiast

Szef NATO zaznaczył jednak, że zmiany dotyczą przede wszystkim planowania wojskowego. Jak podkreślił, w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie Sojuszu, w tym USA, wykorzystają maksymalnie dostępne zdolności, aby zapewnić skuteczną obronę.

- To narzędzie planistyczne. Gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, także Stany Zjednoczone, zaangażowaliby maksymalne siły, by prowadzić działania obronne - zapewnił.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: USANATOMark Rutte
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