USA ograniczają udział w siłach reagowania NATO. Rutte: ze skutkiem natychmiastowym

- Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe - powiedział Rutte dziennikarzom przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.
Mark Rutte: decyzja USA w sprawie NATO obowiązuje natychmiast
Szef NATO zaznaczył jednak, że zmiany dotyczą przede wszystkim planowania wojskowego. Jak podkreślił, w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie Sojuszu, w tym USA, wykorzystają maksymalnie dostępne zdolności, aby zapewnić skuteczną obronę.
- To narzędzie planistyczne. Gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, także Stany Zjednoczone, zaangażowaliby maksymalne siły, by prowadzić działania obronne - zapewnił.
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