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Izrael zrywa kontakty z szefową dyplomacji UE. Poszło o kontrowersyjne porównanie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:12
Izrael zrywa kontakty z szefową dyplomacji UE. Chodzi o słowa o apartheidzie
Izrael zrywa kontakty z szefową dyplomacji UE. Chodzi o słowa o apartheidzie/dziennik.pl
Szef izraelskiego MSZ Gideon Saar ogłosił w czwartek zerwanie kontaktów z szefową dyplomacji UE Kają Kallas. Jako powód wskazał doniesienia medialne, według których miała ona porównać Izrael do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu.

Izrael zrywa kontakty z Kają Kallas

„Pani Kaja Kallas (...) od pewnego czasu działa obsesyjnie i rażąco niesprawiedliwie wobec państwa Izrael. W ostatnim czasie pojawiła się publikacja (według której Kallas - PAP) podczas wizyty w Meksyku porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu, jaki istniał w RPA” - napisał Saar na X.

Jak dodał, dotychczas Kallas publicznie nie zdementowała tych doniesień. Oświadczył, że jako minister spraw zagranicznych nie ma wyboru i zrywa wszelkie kontakty z Kallas, dopóki nie wycofa się ona z tej wypowiedzi.

Słowa Kallas padły w czasie podróży do Meksyku

O słowach szefowej unijnej dyplomacji 12 czerwca poinformował portal Euractiv. Jak podał, wypowiedź ta padła na spotkaniach za drzwiami zamkniętymi z przedstawicielami rządu Meksyku. Kallas podróżowała do Meksyku w dniach 20-22 maja w ramach delegacji wysokiego szczebla UE.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Unia Europejskakaja kallasIzrael
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