Włochy utrzymują "nie" dla Ukrainy. "Od początku tak mówiliśmy"

Rzym podtrzymuje swoje stanowisko

Crosetto poinformował w środę, że jego kraj nie przystąpi do inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której europejscy członkowie NATO nabywają w USA broń dla Ukrainy.

– Nie podjąłem żadnego zobowiązania w Waszyngtonie. Minister obrony nie podejmuje żadnych zobowiązań; robią to rządy, ewentualnie parlamenty. W sprawie PURL od początku mówiliśmy "nie" i odpowiedź nadal brzmi "nie" – zapewniał w środę na forum Izby Deputowanych.

Szef resortu obrony odpowiadał na pytania posłów podczas interpelacji dotyczącej jego niedawnego spotkania w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem oraz ewentualnych zobowiązań, jakie mogły zostać tam podjęte w związku z tym programem.

NATO organizuje finansowanie uzbrojenia dla Ukrainy

PURL to mechanizm NATO służący szybkiemu finansowaniu i dostarczaniu Ukrainie pilnie potrzebnego uzbrojenia. Został utworzony w ubiegłym roku w odpowiedzi na potrzebę przyspieszenia i usprawnienia pomocy wojskowej dla Kijowa.

Program koncentruje się przede wszystkim na amerykańskich systemach uzbrojenia. Ukraina może je otrzymać pod warunkiem, że europejscy sojusznicy sfinansują ich zakup.