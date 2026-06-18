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Włochy utrzymują "nie" dla Ukrainy. "Od początku tak mówiliśmy"

W. Rodak
oprac. Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
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dzisiaj, 10:01
Guido Crosetto i Pete Hegseth
Włochy utrzymują "nie" dla Ukrainy. "Od początku tak mówiliśmy"/PAP/EPA
Włochy nie zamierzają dołączyć do natowskiej inicjatywy zakupu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Minister obrony Guido Crosetto podkreślił, że stanowisko Rzymu w tej sprawie pozostaje niezmienne od początku.

Rzym podtrzymuje swoje stanowisko

Crosetto poinformował w środę, że jego kraj nie przystąpi do inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której europejscy członkowie NATO nabywają w USA broń dla Ukrainy.

– Nie podjąłem żadnego zobowiązania w Waszyngtonie. Minister obrony nie podejmuje żadnych zobowiązań; robią to rządy, ewentualnie parlamenty. W sprawie PURL od początku mówiliśmy "nie" i odpowiedź nadal brzmi "nie" – zapewniał w środę na forum Izby Deputowanych.

Szef resortu obrony odpowiadał na pytania posłów podczas interpelacji dotyczącej jego niedawnego spotkania w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem oraz ewentualnych zobowiązań, jakie mogły zostać tam podjęte w związku z tym programem.

NATO organizuje finansowanie uzbrojenia dla Ukrainy

PURL to mechanizm NATO służący szybkiemu finansowaniu i dostarczaniu Ukrainie pilnie potrzebnego uzbrojenia. Został utworzony w ubiegłym roku w odpowiedzi na potrzebę przyspieszenia i usprawnienia pomocy wojskowej dla Kijowa.

Program koncentruje się przede wszystkim na amerykańskich systemach uzbrojenia. Ukraina może je otrzymać pod warunkiem, że europejscy sojusznicy sfinansują ich zakup.

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Źródło: forsal.pl
W. Rodak
oprac. Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

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Tematy: wojna w UkrainieUkrainapomoc wojskowa dla Ukrainywłochy
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