Włochy utrzymują "nie" dla Ukrainy. "Od początku tak mówiliśmy"

Rzym podtrzymuje swoje stanowisko
Crosetto poinformował w środę, że jego kraj nie przystąpi do inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której europejscy członkowie NATO nabywają w USA broń dla Ukrainy.
– Nie podjąłem żadnego zobowiązania w Waszyngtonie. Minister obrony nie podejmuje żadnych zobowiązań; robią to rządy, ewentualnie parlamenty. W sprawie PURL od początku mówiliśmy "nie" i odpowiedź nadal brzmi "nie" – zapewniał w środę na forum Izby Deputowanych.
Szef resortu obrony odpowiadał na pytania posłów podczas interpelacji dotyczącej jego niedawnego spotkania w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem oraz ewentualnych zobowiązań, jakie mogły zostać tam podjęte w związku z tym programem.
NATO organizuje finansowanie uzbrojenia dla Ukrainy
PURL to mechanizm NATO służący szybkiemu finansowaniu i dostarczaniu Ukrainie pilnie potrzebnego uzbrojenia. Został utworzony w ubiegłym roku w odpowiedzi na potrzebę przyspieszenia i usprawnienia pomocy wojskowej dla Kijowa.
Program koncentruje się przede wszystkim na amerykańskich systemach uzbrojenia. Ukraina może je otrzymać pod warunkiem, że europejscy sojusznicy sfinansują ich zakup.
Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.