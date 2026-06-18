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Potężny atak w sercu Rosji. Kluczowa rafineria w Moskwie stanęła w płomieniach

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:12
[aktualizacja dzisiaj, 09:17]
Potężny atak w sercu Rosji. Kluczowa rafineria w Moskwie stanęła w płomieniach
Potężny atak w sercu Rosji. Kluczowa rafineria w Moskwie stanęła w płomieniach/Shutterstock
Ukraińskie siły przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz inne cele w obwodzie moskiewskim. Według władz regionalnych i świadków, na terenie zakładu wybuchł pożar.

Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały w czwartek zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim – podał Reuters za rosyjską agencją lotniczą Rosawiacja i rosyjskim MSW. W obwodzie rostowskim Rosji w ukraińskim ataku zginęła jedna osoba.

Pożar w Moskwie

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że w rafinerii spółki Gazpromnieft w dzielnicy Kapotnia wybuchł pożar. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka dronów. Świadek powiedział agencji Reutera, że Kapotnia zasnuta jest gęstym dymem.

Poważny cios w rosyjską machinę wojenną

Według ukraińskiego portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Leży ona w odległości 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50 proc. na olej napędowy, dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.

Szczątki dronów na terenie centrum handlowego

Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie „stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków”. Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.

Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar, w klub fitness oraz domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.

Sobianin podał, że siły rosyjskie strąciły 137 ukraińskich dronów nad regionem. Według rosyjskiego ministerstwa obrony nad krajem strącono 555 bezzałogowców.

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Źródło: Reuters
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainadrony
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