Tankowiec należący do izraelskiego miliardera Idana Ofera został trafiony we wtorek wieczorem u wybrzeży Omanu przez drona przenoszącego bombę - poinformowała w środę agencja Associated Press.

Członkowie załogi bezpieczni

Podejrzany jest Iran Reklama Chodzi o statek Pacific Zircon, pływający pod liberyjską banderą i obsługiwany przez singapurską firmę Eastern Pacific Shipping, która jest spółką należącą do izraelskiego miliardera Idana Ofera. Reklama Członkowie załogi bezpieczni „Piąta Flota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (operująca na Bliskich Wschodzie – PAP) jest świadoma incydentu w Zatoce Omańskiej z udziałem statku handlowego" – powiedział agencji Reutera komandor Timothy Hawkins, rzecznik Piątej Floty. Eastern Pacific Shipping poinformowała w oświadczeniu cytowanym przez AP, że tankowiec został trafiony przez pocisk około 240 km od wybrzeży Omanu. Firma jest w kontakcie z załogą statku. „Jest pewne drobne uszkodzenie kadłuba, ale nie ma rozlania ładunku ani wniknięcia wody" – poinformowało przedsiębiorstwo, dodając, że członkowie załogi są bezpieczni. Podejrzany jest Iran Jak podała AP, podejrzenia o atak padły na Iran. „Teheran i Izrael są zaangażowane w trwający od lat konflikt na Bliskim Wschodzie, a niektóre ataki dronów były wymierzone w powiązane z Izraelem statki przemieszczające się w regionie". Agencja przypomina również, że Waszyngton obwiniał Iran za serię ataków mających miejsce u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2019 roku po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały się jednostronnie z porozumienia nuklearnego z Iranem. „W 2021 roku irański dron uderzył w powiązany z Izraelem tankowiec Mercer Street u wybrzeży Omanu, zabijając dwie osoby na pokładzie".