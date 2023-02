Reklama

"Chciałem podziękować za wczorajszą wizytę w Kijowie. To było niezwykle spektakularne posunięcie strategiczne i polityczne, niezwykle ważny sygnał polityczny przede wszystkim oczywiście dla Ukrainy. W ogromnym stopniu, jestem przekonany, wzmacniający morale obrońców Ukrainy i tych wszystkich, którzy decydują dzisiaj o obronie Ukrainy, jak mój przyjaciel Wołodymyr Zełenski, jego współpracownicy" - zwrócił się do Bidena polski prezydent.

Dodał, że wizyta w Kijowie to był także "niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i w ogóle ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata". "A także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady, którzy napadli na suwerenne, niepodległe państwo jakim jest Ukraina, którzy bombardują domy, którzy niszczą infrastrukturę służąca na co dzień ludziom do normalnego życia" - oświadczył Duda.

"Myślę tutaj niestety o naszych europejskich sąsiadach, myślę o Rosji, o władzach Rosji, o prezydencie Putinie" - powiedział prezydent RP.

Pańska obecność oraz wystąpienie w Warszawie jest wielkim sygnałem dla światowych i amerykańskich inwestorów, że Polska jest bezpieczna, że jest to kraj, do którego można spokojnie przybywać z drugiej strony globu - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Joe Bidenem w Pałacu Prezydenckim.

"Te odległości nie wydają się takie duże, więc niektórym może się wydawać, że może tutaj też jest niebezpiecznie. Polska jest bezpieczna dzięki obecności armii Stanów Zjednoczonych, dzięki obecności wojsk państw NATO, dzięki także i naszym staraniom we wzmacnianie zdolności obronnych Polski" - zwrócił się do Bidena polski prezydent.

Jak podkreślił, wizyta Joe Bidena jest sygnałem dla całego świata i dowodem na to, jak "ogromną wagę sojuszniczą przywiązują Stany Zjednoczone do naszej części Europy".

"Z drugiej strony, w pewnym sensie jest to dla nas potwierdzenie tego, że działamy dobrze. Że nasze działania, które podejmujemy w ostatnim czasie wobec Ukrainy (...) to jest słuszna droga i że mamy w tym zakresie wsparcie USA" - ocenił Andrzej Duda.

Jak dodał, wsparcie to Polska stara się dawać również swoim sąsiadom. Wymienił m.in. państwa Bałtyckie, gdzie realizujemy misję Air Policing, czy Rumunię, gdzie stacjonują Polscy żołnierze w ramach kontyngentów NATO.

"W 2025 roku będzie polska prezydencja w UE. Chcemy, i podejmiemy jeszcze w tym roku, w maju, uchwałę w tej sprawie, (...) że chcemy, żeby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśniania więzi transatlantyckich. Więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi UE z USA, więcej współpracy między UE i USA w kwestiach gospodarczych, kwestiach bezpieczeństwa, tym wszystkim, co jest dla nas ogromnie ważne" - zapowiedział również prezydent Duda.

Jak podkreślił, USA pokazują, że "to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu". "My w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszych historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości" - podkreślił prezydent. (PAP)

Chcemy, by prezydencja Polski w UE w 2025 r. odbywała się pod hasłem zacieśniania więzi transatlantyckich; w maju podejmiemy uchwałę w tej sprawie - zapowiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem.

Dodał, że Stany Zjednoczone pokazują, że "to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu".

"My w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszych historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości" - podkreślił Duda. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk, Mikołaj Małecki, Aleksandra Rebelińska, Karol Kostrzewa