Według prognozy ostatecznych wyników przeprowadzonej dla telewizji Yle w 200-osobowym parlamencie KOK będzie miała 48 deputowanych. W poprzednich latach taka prognoza dość dokładnie odzwierciedlała końcowy rozkład mandatów. Wstępne wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów mają zostać podane po północy.

Drudzy populiści, trzeci socjaldemokraci

Na drugim miejscu jest obecnie populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie (PS) - 20,3 proc. głosów, która powinna zdobyć 46 miejsc w parlamencie, a na trzecim socjaldemokraci (SDP) premier Sanny Marin - 19,9 proc. i 43 miejsca.

Frekwencja wyniosła 71,9 proc.

Atmosfera we wszystkich sztabach wyborczych jest napięta. Wynik będzie niepewny aż do przeliczenia wszystkich głosów. O tym kto będzie przyszłym premierem zadecydować może nawet parę tysięcy głosów - komentują media. Głównym kandydatem do objęcia tego stanowiska jest lider KOK Petteri Orpo.

Z Helsinek Przemysław Molik