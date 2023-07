Amerykański ośrodek wskazuje, że ministerstwo obrony w Mińsku, jak i źródła niezależne potwierdziły 14 lipca, że instruktorzy rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, wcześniej stacjonujący w Afryce, przybyli na poligon na Białorusi. Według resortu obrony instruktorzy szkolą oddziały białoruskiej obrony terytorialnej na poligonie w pobliżu Osipowicz.

Wieś Cel pod Osipowiczami możliwą przyszłą bazę wagnerowców

Źródła białoruskie cytowane przez ISW przekazały, że instruktorzy przybyli do Białorusi 11 lipca. Grupa Wagnera zamierza przeprowadzać rotację swych wojsk w Afryce i wysłanie instruktorów do Białorusi jest częścią tej rotacji - oceniły te źródła. Według ekspertów ISW prawdopodobnie do Białorusi przybywa kadra dowódcza, by przygotować infrastrukturę i stworzyć warunki do rozmieszczenia w Białorusi regularnych oddziałów wagnerowców.

Wcześniej ISW powołując się na wypowiedzi wagnerowców wskazywał, że oddziały najemników miałyby pojechać do Białorusi w drugiej połowie sierpnia br.

Niezależne media rosyjskie wymieniały wieś Cel pod Osipowiczami jako możliwą przyszłą bazę wagnerowców w Białorusi. W tej wsi znajdowała się kiedyś jednostka wojskowa, a w ostatnich miesiącach - jak wynika ze zdjęć satelitarnych - powstaje tam obóz polowy.